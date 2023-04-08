Юри Мыйз о планах правительства повысить налоги: это был вынужденный шаг

По его мнению, повышение налогов, вероятно, приведет к снижению потребления, но он надеется, что это не приведет к еще большему экономическому спаду.

«Это был необходимый шаг. Ожидалось, что произойдет нечто подобное», — сказал Мыйз Postimees, комментируя повышение налогов.

Мыйз сказал, что повышение НДС затронет всех, но он не думает, что это окажет большое влияние на чью-либо покупательную способность. «Если ты в состоянии купить вещь за евро, то можешь потратить на ее покупку евро и два цента», – считает Мыйз.

Однако, по словам Мыйза, повышение налога влияет на общий фон потребления, и в результате производителям удается производить меньше.

Мыйс выразил надежду, что окончание войны в Украине также положительно скажется на эстонских предприятиях и экономике.