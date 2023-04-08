Сб, 8.04.2023
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Юри Мыйз о планах правительства повысить налоги: это был вынужденный шаг

rus.postimees.ee
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Юри Мыйз.
Юри Мыйз. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

По словам предпринимателя Юри Мыйза, план правительства по повышению подоходного налога и НДС является необходимым шагом, поэтому не стал для него неожиданностью.

По его мнению, повышение налогов, вероятно, приведет к снижению потребления, но он надеется, что это не приведет к еще большему экономическому спаду.

«Это был необходимый шаг. Ожидалось, что произойдет нечто подобное», — сказал Мыйз Postimees, комментируя повышение налогов.

Мыйз сказал, что повышение НДС затронет всех, но он не думает, что это окажет большое влияние на чью-либо покупательную способность. «Если ты в состоянии купить вещь за евро, то можешь потратить на ее покупку евро и два цента», – считает Мыйз.

Однако, по словам Мыйза, повышение налога влияет на общий фон потребления, и в результате производителям удается производить меньше.

Мыйс выразил надежду, что окончание войны в Украине также положительно скажется на эстонских предприятиях и экономике.

Ранее ERR сообщил, что, по неподтвержденной информации, коалиционное соглашение предусматривает повышение налогов. Переговорщики решили, что с 1 января 2024 года НДС увеличится на два процента, а с 1 января 2025 года на два процента повысится подоходный налог. Не облагаемый подоходным налогом минимум также повысится до 700 евро. Будет и автомобильный налог, но что именно он будет из себя представлять, выяснится в ходе анализа.

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