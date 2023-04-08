Юри Мыйз о планах правительства повысить налоги: это был вынужденный шаг

По словам предпринимателя Юри Мыйза, план правительства по повышению подоходного налога и НДС является необходимым шагом, поэтому не стал для него неожиданностью.
По его мнению, повышение налогов, вероятно, приведет к снижению потребления, но он надеется, что это не приведет к еще большему экономическому спаду.
«Это был необходимый шаг. Ожидалось, что произойдет нечто подобное», — сказал Мыйз Postimees, комментируя повышение налогов.
Мыйз сказал, что повышение НДС затронет всех, но он не думает, что это окажет большое влияние на чью-либо покупательную способность. «Если ты в состоянии купить вещь за евро, то можешь потратить на ее покупку евро и два цента», – считает Мыйз.
Однако, по словам Мыйза, повышение налога влияет на общий фон потребления, и в результате производителям удается производить меньше.
Мыйс выразил надежду, что окончание войны в Украине также положительно скажется на эстонских предприятиях и экономике.
Ранее ERR сообщил, что, по неподтвержденной информации, коалиционное соглашение предусматривает повышение налогов. Переговорщики решили, что с 1 января 2024 года НДС увеличится на два процента, а с 1 января 2025 года на два процента повысится подоходный налог. Не облагаемый подоходным налогом минимум также повысится до 700 евро. Будет и автомобильный налог, но что именно он будет из себя представлять, выяснится в ходе анализа.