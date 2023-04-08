Тысячи евро в поддержку ВСУ: в Таллинне пройдет благотворительный аукцион

Фонд SAB UA за год стал известен далеко за пределами не только Эстонии, но и Европы. По словам пресс-секретаря SAB UA Карины Ганд, свои личные пожертвования присылают люди со всего мира. С помощью волонтеров SAB UA в Украину отправляются автомобильные конвои с медицинским оборудованием, военно-полевой экипировкой, товарами первой необходимости и личной гигиены. Вся помощь приобретается на средства, собранные через международные интернет-платформы краудфандинга.

«В прошлый раз на аналогичном благотворительном аукционе нам удалось собрать более 20 000 евро и продать плакат с личной подписью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного за 10 000 евро, - говорит Аркадий Бабченко. – В этот раз с молотка уйдут редкие лоты от боевых подразделений ВСУ, известных украинцев, предметы творчества волонтеров фонда SAB UA».

При активнейшем участии Аркадия Бабченко, эстонская общественная организация SAB UA отправила в помощь ВСУ караван из семи автомобилей. Фото: Денис Антонов

7 апреля SAB UA отправила в помощь ВСУ караван из семи автомобилей. Перед отъездом на территорию боевых действий Аркадий Бабченко отметил особый вклад жителей Эстонии в дело борьбы с Вооруженными силами России за территориальную целостность и суверенитет Украины.

«За год мы собрали более одного миллиона евро. Автомобилей у нас отправлено порядка 50 штук, и это не считая военной экипировки, оборудования, дронов», - назвал некоторые цифры Аркадий Бабченко.

Из Эстонии в поддержку ВСУ уже отправлено порядка 50 автомобилей, не считая военной экипировки, оборудования, дронов. Фото: Денис Антонов

Бабченко эмигрировал из России в 2017 году, объяснив свой отъезд опасением за свою безопасность. Активно работал в украинских СМИ, а в 2018 году принял участие в спецоперации Службы безопасности Украины по инсценировке собственного убийства.