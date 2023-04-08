Расширение полигона Нурсипалу продолжится

Стороны коалиции заявили, что государственная оборона Эстонии основана на сильной самостоятельной обороноспособности и сдерживающей позиции НАТО. Гособорону Эстонии рассматривают в широком контексте, важным считается повышать готовность Эстонии к сопротивлению гибридным рискам. Также планируется учитывать опыт войны в Украине при планировании гособороны и внутренней безопасности.