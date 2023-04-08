Согласно коалиционному соглашению, подписанному Партией реформ, Социал-демократической партией и «Ээсти 200», затраты на гособорону составят 3% ВВП, а расширение полигона Нурсипалу продолжится в ускоренном темпе.
Стороны коалиции заявили, что государственная оборона Эстонии основана на сильной самостоятельной обороноспособности и сдерживающей позиции НАТО. Гособорону Эстонии рассматривают в широком контексте, важным считается повышать готовность Эстонии к сопротивлению гибридным рискам. Также планируется учитывать опыт войны в Украине при планировании гособороны и внутренней безопасности.
Сегодня коалиционное соглашение сегодня получило окончательное одобрение Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии. Также ясен состав будущего правительства.
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