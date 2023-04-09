Холодный душ ⟩ Cмотрите, что новое правительство будет облагать налогом и какие льготы исчезнут

В дополнение к увеличению на два процента налога с оборота и подоходного налога новое правительство во главе с Каей Каллас планирует другие налоговые изменения, и, как указано в коалиционном соглашении, направление будет принято в сторону налогообложения потребления, загрязнения и собственности.
Самоуправлениям будет разрешено вводить местные налоги, а кроме того, с нового года исчезнет дополнительный не облагаемый налогом доход на детей, супруга и проценты по жилищному кредиту.
Обзор коалиционного договора по поводу налогов:
- С 2025 года будет отменен налоговый горб (то есть рост ставки подоходного налога по мере увеличения дохода - прим.ред.) и вырастет не облагаемый налогом минимум до 700 евро.
- В 2024 году повысят налог с оборота на 2%.
- С 1 января 2025 года будет отменен специальный более низкий налог с оборота для поставщиков услуг по размещению. (Это означает, что налог с оборота вырастет с нынешних 20 процентов до 22 процентов. Отмена специального налога для предприятий размещения означает, что вместо нынешних 9 процентов, налог с оборота на услуги по размещению вырастет до 22 процентов, а Эстония поднимется в Европейском союзе по налогам на услуги по размещению до Дании, то есть после Дании мы окажется на втором месте в ЕС. В Дании налог с оборота для учреждений размещения составляет 25 процентов. Для сравнения: в Финляндии - 10 процентов - прим. ред.).
- В 2025 году повысят подоходный налог с физических и юридических лиц на 2% (Это значит, что вместо нынешних 20 процентов надо будет платить 22 процента подоходного налога - прим. ред.).
- С 1 июля 2024 года будет введен налог на автомобили.
- Будет обложено налогом использование упаковки и пластика с целью сокращения образования упаковочных отходов.
- Местным самоуправлениям предоставят возможность вводить местные налоги.
- Будут пересмотрены экологические и ресурсные сборы и налоги на вырубку лесов.
- Будут увеличены налоговые доходы государства от азартных игр.
- С 2024 года будет отмене дополнительный не облагаемый налогом доход на детей, супруга и проценты по жилищному кредиту.
Основные пункты всего коалиционного договора можно прочитать здесь:
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