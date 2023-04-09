Холодный душ ⟩ Cмотрите, что новое правительство будет облагать налогом и какие льготы исчезнут

В дополнение к увеличению на два процента налога с оборота и подоходного налога новое правительство во главе с Каей Каллас планирует другие налоговые изменения, и, как указано в коалиционном соглашении, направление будет принято в сторону налогообложения потребления, загрязнения и собственности.