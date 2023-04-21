Тайное соглашение ради власти? Осужденный за преступление будет консультировать нарвитян за счет города

Нарвитяне в комментариях в Сети тоже высказывали сомнения в том, что Ефимов может оказывать такие услуги, не владея эстонским языком, на котором написаны законы и другие нормативные акты. Люди также задавались вопросом, почему осужденный бывший депутат получает от города 1300 евро в месяц за 16 часов работы.

Управа, как полагается, обнародовала на городском сайте информацию о времени и месте проведения консультаций, но фамилию и имя консультанта не стала указывать. В объявлении был указан только анонимный почтовый ящик и номер телефона Александра Ефимова. Затем журналисты обратили внимание, что и это объявление через несколько дней с городского сайта исчезло.

Скриншот объявления, сделанный журналистом ERR, до того, как оно исчезло с городского сайта. Фото: скриншот

В 2019 году снова был проведен конкурс на оказание помощи товариществам. Городская управа выделила на эти услуги 16 тысяч евро, а объявление о поиске юриста для товариществ появилось на сайте за три дня до прекращения приема заявок. Заявку подал только Александр Ефимов, он и стал консультантом товариществ.

Новая власть решила, что юристу нужен язык

В конце 2020 года мэром Нарвы стала Катри Райк. После ее прихода в условиях квалификации на оказание юридических услуг за счет города появилось требование о владении юристом, оказывающим услуги, эстонским языком на категорию С1.