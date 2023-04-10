Полиция выставила на продажу редкий Mercedes-Benz

Департамент полиции и погранохраны выставил на аукцион Mercedes-Benz 560SL. Автомобиль 1988 года выпуска имеет пробег 172 658 километров, его стартовая цена – 13 000 евро.
По всему кузову автомобиля имеются повреждения краски и царапины. С краской на задних фарах и капоте тоже есть проблемы. На левой задней фаре и вокруг нее есть царапины. Салон автомобиля грязный, сиденья в печальном состоянии. У машины могут быть и другие дефекты, которые не были выявлены при первичном осмотре.
На прошлой неделе мы писали, что Департамент полиции и погранохраны выставил на аукцион внедорожник BMW X5 2006 года выпуска по стартовой цене 1200 евро. Цена машины низкая, но нужно учитывать несколько недостатков – на кузове машины есть царапины, а салон машины повидал виды и грязный. Это праворульная машина.
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