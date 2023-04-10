В Эстонии стартует ярмарка вакансий: работодатели из разных сфер хотят предложить работу именно вам

Ярмарка пройдет виртуально на сайте www.toomess.ee, участие бесплатно для всех.

Как сообщила руководитель проекта Ливиа Лаас, ярмарка вакансий привлечет работодателей из разных сфер со всей Эстонии, они познакомят с новыми интересными возможностями трудоустройства. «Ярмарка предназначена как для соискателей, так и для тех, кто работает, но думает о смене работы или о карьерном росте», - отметила Лаас.

На ярмарке будут организованы в интернете мастер-классы, где можно обсудить подачу документов со специалистом, пройти собеседование при приеме на работу , обсудить свои планы с консультантом по вопросам карьеры, принять участие в информационных сессиях школ и предприятия.

Есть повод посетить ярмарку и молодежи, которая хотела бы найти работу на лето.