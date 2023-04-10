Работодатели: план повышения минимальной заработной платы в стране может исказить рынок труда

В новом коалиционном соглашении государство, среди прочего, ставит целью установить минимальную заработную плату в государственном секторе на уровне 60% от медианной заработной платы к 2027 году и добиться ситуации, когда минимальная заработная плата растет быстрее, чем средняя заработная плата. С этой целью новое правительство надеется заключить трехстороннее соглашение доброй воли с профсоюзами и работодателями в мае.

«Несмотря на то, что коалиционное соглашение было смягчено по сравнению с первоначальным желанием социал-демократов законодательно повысить минимальную зарплату и выплачивать субсидии некоторым компаниям, мы критически относимся к вмешательству государства в переговоры о минимальной заработной плате и в свободу договора сторон на рынке труда», - сказал BNS советник Центрального союза работодателей Рауль Арон.

Арон подчеркнул, что параллельно с установлением целевых показателей заработной платы следует обратить внимание на способность компаний генерировать более высокие доходы, которые могут быть использованы для увеличения фонда оплаты труда, поскольку для достижения поставленной в соглашении цели требуется рост минимальной заработной платы несколько более быстрыми темпами, чем раньше.

«Это означает, что необходимо уделять больше внимания условиям, которые позволят работникам и работодателям повышать производительность труда и брать с клиентов больше за свою работу. Устойчивый рост заработной платы может происходить только за счет конкурентоспособности бизнеса и роста доходов, а не за счет государственного регулирования. В противном случае некоторые из тех, кто получает минимальную зарплату, столкнутся с безработицей, как показывает анализ влияния директивы Европейской комиссии о минимальной зарплате и как показывает ряд исследований в Эстонии и других странах мира», - предупредил советник.

«Вполне вероятно, что переговоры по договору доброй воли будут посвящены тому, как более эффективно повысить, например, гибкость трудового и налогового законодательства, переподготовку и инновации. Помимо сжатия зарплат, цены на сырье и энергию и административное бремя также приводят к росту расходов работодателей и снижению их ценовой конкурентоспособности», - пояснил Арон.