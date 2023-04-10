Суд оставил Айво Петерсона под стражей

Таллиннский окружной суд постановлением от 10 апреля отклонил жалобу защитника Мати Сенкеля, таким образом, решение Харьюского уездного суда от 11 марта осталось без изменений.

Жалоба на решение окружного суда может быть подана в течение 15 дней.

Ходатайство суд рассматривал в среду 5 апреля. Изначально суд планировал рассмотреть жалобу на открытом заседании, но по ходатайству прокуратуры заседание было объявлено закрытым.

Прокуратура не сообщила, когда Петерсону будут предъявлены обвинения.

Ранее Rus.Postimees писал, что 11 марта Харьюский уездный суд взял под стражу на срок до двух месяцев лидера движения Koos Айво Петерсона, а также его соратников Дмитрия Роотса и Андрея Андронова. Их подозревают в преступлении против Эстонской Республики.

По мнению суда, мужчины могут попытаться избежать уголовного преследования, пока находятся на свободе, а также есть риск, что они могут продолжить совершать преступления.