Суд взял под стражу активиста Айво Петерсона и двух его соратников

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал Rus.Postimees, что «ни одна партия не может осуждать другую политическую партию, но наши органы безопасности и охраны правопорядка могут делать то, что в таком случае необходимо». По его словам, политики и министры не вмешиваются в работу правоохранительных органов.

На вопрос о том, не выглядит ли это как политическое преследование тех, кто набрал на выборах много голосов, министр ответил: «Слушайте, Петерсон же не набрал больше всех голосов! И он не один участвовал в выборах. Раньше уже были случаи задержания политиков, которые совершали что-то неправомерное. Даже неприкосновенность членов парламента снимали и отдавали их под суд. Почему кто-то в данном случае должен оставаться неприкосновенным только потому, что участвовал в выборах?».

О том, что среди задержанных 10 марта КаПо есть бывший активист «Ночного дозора», гражданин РФ и обладатель постоянного вида на жительство в Эстонии Андрей Андронов сообщил Rus.Err с ссылкой на сотрудника прокремлевской медиагруппы «Россия сегодня» Алексея Стефанова. О задержании Дмитрия Роотса сообщил вчера Rus.Postimees Олег Иванов. Госпрокуратура имена взятых под стражу мужчин не назвала, пресс-секретарь КаПо подтвердил лишь задержание Петерсона.