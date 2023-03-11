Харьюский уездный суд взял под стражу сроком до двух месяцев лидера движения Koos Айво Петерсона, а также, по предварительной информации, его соратников Дмитрия Роотса и Андрея Андронова. Их подозревают в преступлении против Эстонской Республики.
Суд взял под стражу активиста Айво Петерсона и двух его соратников
«Суд удовлетворил ходатайство Государственной прокуратуры и признал подозрения в совершении преступления обоснованными. Сегодняшним решением суд заключил мужчин под стражу сроком до двух месяцев. Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано в Таллиннском окружном суде», - сообщила руководитель отдела коммуникации Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.
По мнению суда, мужчины могут попытаться избежать уголовного преследования, пока находятся на свободе, а также есть риск, что они могут продолжить совершать преступления. Прокуратура подозревает указанных лиц в отношениях против Эстонской Республики. Детали уголовного дела пока не разглашаются, по всей видимости, речь идет о связях с представителями России.
О задержании активистов сотрудниками КаПо стало известно 10 марта.
Непосредственно перед выборами Петерсон посетил оккупированный Донецк, после чего побывал в Москве в эфире у одного из главных российских пропагандистов Владимира Соловьева. Активисты Koos были ранее замечены в распространении пропагандистских идей Кремля и антиукраинской риторике. Айво Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии и набрал 3968 голосов в Ида-Вирумаа.
Ближайший единомышленник Петерсона, член Koos Олег Иванов сказал Rus.Postimees, что активисты Koos в шоке и готовы бороться за его освобождение. «И вообще мы думаем, что этот арест - это следствие вот той истерии, которая в медиа всю неделю была», - заявил Иванов. Он подтвердил, что члены движения намерены учредить партию, и случившееся этому не помешает.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал Rus.Postimees, что «ни одна партия не может осуждать другую политическую партию, но наши органы безопасности и охраны правопорядка могут делать то, что в таком случае необходимо». По его словам, политики и министры не вмешиваются в работу правоохранительных органов.
На вопрос о том, не выглядит ли это как политическое преследование тех, кто набрал на выборах много голосов, министр ответил: «Слушайте, Петерсон же не набрал больше всех голосов! И он не один участвовал в выборах. Раньше уже были случаи задержания политиков, которые совершали что-то неправомерное. Даже неприкосновенность членов парламента снимали и отдавали их под суд. Почему кто-то в данном случае должен оставаться неприкосновенным только потому, что участвовал в выборах?».
О том, что среди задержанных 10 марта КаПо есть бывший активист «Ночного дозора», гражданин РФ и обладатель постоянного вида на жительство в Эстонии Андрей Андронов сообщил Rus.Err с ссылкой на сотрудника прокремлевской медиагруппы «Россия сегодня» Алексея Стефанова. О задержании Дмитрия Роотса сообщил вчера Rus.Postimees Олег Иванов. Госпрокуратура имена взятых под стражу мужчин не назвала, пресс-секретарь КаПо подтвердил лишь задержание Петерсона.
В чем подозревают Петерсона и его соратников?
Статья 235(1) Пенитенциарного кодекса. Отношения против Эстонской Республики
(1) Создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, установленного статьями 231, 232, 233, 234, 2342 или 235 настоящего Кодекса, – наказываются тюремным заключением на срок до шести лет.
(2) То же деяние, совершённое юридическим лицом, – наказывается денежным взысканием.