Искусственный интеллект Эстонии не светит, но «Терминатор» уже здесь

Караул!

Не так давно мастодонты IT-бизнеса с вездесущим Илоном Маском во главе начали активно лоббировать запрет на дальнейшее обучение моделей искусственного интеллекта (ИИ). В интернете распространяется открытое письмо, адресованное «братьям по разуму» – разработчикам. Его авторы просят хотя бы на полгода прекратить обучать модели а-ля ChatGPT, так как системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять серьезную опасность для общества и человечества.

«Мое главное беспокойство - захват планеты продвинутым ИИ так же, как люди захватили ее у других гоминид, и, как следствие, вымирание всей биологической жизни здесь», - довольно-таки апокалиптично настроен в беседе с Rus.Postimees cооснователь Skype и технологический инвестор Яан Таллинн. Эстонский программист оказался одним из 60 тысяч, подписавших письмо.



Плечом к плечу с ним, помимо Маска, стоит сооснователь компании Apple Стивен Возняк. Ссылаясь на исследования «ведущих лабораторий ИИ», они утверждают, что сегодня продвинутый ИИ может представлять собой «глубокое изменение в истории жизни на Земле», и его следует планировать и управлять им «с соответствующим вниманием и ресурсами».



Основатель Apple Стив Возняк на европейской конференции DIGITAL X, Медиапарк, Кельн, 13 сентября 2022 года. Фото: Www.imago-images.de



Рождение «Скайнет»

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