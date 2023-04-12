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Искусственный интеллект Эстонии не светит, но «Терминатор» уже здесь

Чем опасен ChatGPT
, журналист
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Фото: HANNIBAL HANSCHKE/Reuters

Искусственный интеллект уже готовит мирный договор по Украине, предсказывает будущее экономики и вообще, похоже, готов на все. Но именно эта решительность стала серьезно напрягать его «праотцов».

Караул!

Не так давно мастодонты IT-бизнеса с вездесущим Илоном Маском во главе начали активно лоббировать запрет на дальнейшее обучение моделей искусственного интеллекта (ИИ). В интернете распространяется открытое письмо, адресованное «братьям по разуму» – разработчикам. Его авторы просят хотя бы на полгода прекратить обучать модели а-ля ChatGPT, так как системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять серьезную опасность для общества и человечества.

«Мое главное беспокойство - захват планеты продвинутым ИИ так же, как люди захватили ее у других гоминид, и, как следствие, вымирание всей биологической жизни здесь», - довольно-таки апокалиптично настроен в беседе с Rus.Postimees cооснователь Skype и технологический инвестор Яан Таллинн. Эстонский программист оказался одним из 60 тысяч, подписавших письмо.

Плечом к плечу с ним, помимо Маска, стоит сооснователь компании Apple Стивен Возняк. Ссылаясь на исследования «ведущих лабораторий ИИ», они утверждают, что сегодня продвинутый ИИ может представлять собой «глубокое изменение в истории жизни на Земле», и его следует планировать и управлять им «с соответствующим вниманием и ресурсами».
 

Основатель Apple Стив Возняк на европейской конференции DIGITAL X, Медиапарк, Кельн, 13 сентября 2022 года.
Основатель Apple Стив Возняк на европейской конференции DIGITAL X, Медиапарк, Кельн, 13 сентября 2022 года. Фото: Www.imago-images.de


Рождение «Скайнет»

Весь сыр-бор начался после того, как 14 марта 2023 года компания OpenAI представила новую версию своей языковой модели на основе искусственного интеллекта, получившую обозначение GPT-4. Чат GPT разрабатывается несколько лет, но именно четвертая версия удивила всех профи. Кого-то приятно, кого-то – нет.

Если совсем просто – ИИ в этой реинкарнации стал гораздо быстрее и умнее. Например, GPT-4 способен обрабатывать не только текстовые данные, но и изображения, в том числе картинки с математическими задачами, или «каракули», написанные от руки. То есть это уже не только и не столько языковая, сколько визуальная модель. По заявлениям самой OpenAI, во многих реальных сценариях GPT-4 демонстрирует «производительность на уровне человека». Хотя на самом деле, намного выше: искусственный интеллект с высокой точностью отвечает на вопросы на 26 языках, в том числе эстонском.

Luke, I am Your Father

OpenAI как некоммерческую организацию еще в 2015 году создал сам Илон Маск. Деньги на разработки ИИ в рамках проекта давали компании PayPal, LinkedIn и многие другие. В 2018 году Маск вышел из состава совета директоров компании. По слухам – из-за конфликта интересов. А в 2019 году в OpenAI миллиард долларов инвестировала корпорация Microsoft. Илон Маск в своем Twitter теперь прямо говорит, что, по его мнению, Microsoft постепенно «захватывает» OpenAI, делая исходный код, который является «мотором» для развития ИИ, максимально закрытым.
 

Илон Маск жестикулирует во время пресс-конференции на космической базе SpaceX недалеко от деревни Бока-Чика в Южном Техасе, 10 февраля 2022 года.
Илон Маск жестикулирует во время пресс-конференции на космической базе SpaceX недалеко от деревни Бока-Чика в Южном Техасе, 10 февраля 2022 года. Фото: AFP / Scanpix

Поэтому в открытом письме его подписанты уточняют, что «в последние месяцы лаборатории ИИ вступили в неконтролируемую гонку по разработке и внедрению все более мощных цифровых разумов, которые никто - даже их создатели - не может понять, предсказать или надежно контролировать».

В этой связи, уверены они, лаборатории ИИ должны как минимум на шесть месяцев остановить обучение всех моделей ИИ, хотя понятно, что речь идет о GPT-4, других такого уровня просто нет.

Капитализму смешно

Собственно, предсказуемо против «стопа» выступает основатель Microsoft Билл Гейтс. «Я действительно не понимаю, кто может остановиться, и согласится ли каждая страна в мире остановиться, и почему это нужно делать», - сказал Гейтс. Microsoft уже выделил на развитие разработок OpenAI в области искусственного интеллекта порядка 10 млрд долларов, не пускать же деньги на ветер.
 

Основатель Microsoft Билл Гейтс едет на эскалаторе на Капитолийском холме в Вашингтоне, США, 29 марта 2023 года.
Основатель Microsoft Билл Гейтс едет на эскалаторе на Капитолийском холме в Вашингтоне, США, 29 марта 2023 года. Фото: REUTERS / Julia Nikhinson

Экс-исполнительный директор Web3 в Mastercard Сатвик Сетхи также считает, что причина активности инициаторов петиции - попытка «замедлить своих коллег, чтобы они могли продвинуться вперед», то есть банальная борьба с конкуренцией.

Яан Таллинн считает, что ИИ в принципе начал разрабатываться не только из-за чисто научного интереса, но и коммерческого давления. Он полагает, что за шесть месяцев, если, конечно, кто-то прислушается к тезисам, изложенным в письме, можно будет понять, возможна ли вообще эта пауза в эволюции ИИ. «Если нет, то нам, по сути, конец», - обрадовал всех Яан Таллинн.

«Развитие сейчас происходит экспоненциально быстро, поэтому есть опасения, что регуляция не успевает. Через шесть месяцев скорее всего будет невероятный скачок определенных возможностей и качества. А ИИ надо регулировать законами, чтобы наше текущее устройство общества успело приспособиться», - поделился с Rus.Postimees основатель Codeborne IT, разработчик программного обеспечения и эксперт в вопросах цифровых технологий Антон Кекс (признан Rus.Postimees предпринимателем 2022 года - прим.ред.)

Но, судя по всему, остановки и не произойдет, так как конкуренты не готовы уступать другим и не хотят отставать. Тем более, что эта самая остановка - всего лишь предложение, а не обязательство.

Да и, скорее всего, сейчас речь идет все же не об угрозе человечеству, а о борьбе между крупными корпорациями, способными в принципе создавать ИИ.

«У Эстонии и большинства стран и компаний нет таких ресурсов, - утверждает Антон Кекс. - В будущем контроль над большими ИИ будет сконцентрирован в руках нескольких компаний, и другие будут его использовать за абонентскую плату, для более узконаправленных целей».
 

Антон Кекс.
Антон Кекс. Фото: Частный архив


Можно и зайца научить курить

Антон Кекс уверен, что пока нас окружают огромные статистические машины, которые на самом деле «не понимают» того, что производят. А разработчики, верит Антон Кекс, и сами уже понимают, что любая разработка ИИ должна иметь много уровней защит, как в плане цензуры, так и для возможности отключения в случае выхода из-под контроля.

«ИИ - это новая реальность, без которой мы не будем представлять себе жизнь лет через десять», - говорит Антон Кекс. По его мнению, опасность для человечества конечно может состоять в том, что ИИ сможет манипулировать нашими знаниями или мнениями, если произойдет прорыв до реально мыслящего и имеющего желания ИИ. Однако в целом, при наличии контроля, это больше про позитив.

«Я считаю, что это скорее сделает людей эффективнее и будет экономить время. Даже если ИИ уже способен, например, писать программный код, то нужны люди, чтобы продумать всю большую систему», - дает шанс ИИ Антон Кекс.

Человеческое, слишком человеческое

Пока на уровне государств на GPT-4 отреагировала Италия: страна временно запретила ChatGPT «из-за проблем с защитой данных». А испанский университет Кордовы недавно уволил одного из своих сотрудников, специалиста по катализу и коллоидной химии Рафаэля Луке. Выяснилось, что большинство его научных открытий и работ сделано с участием ChatGPТ. Сгубили «союзника Терминатора» чисто человеческие штуки, вроде эго и жадности. Химик публиковал по научной статье каждые 37 часов.

А вот немецкое издание Berliner Zeitung старается приобщить искусственный интеллект к хорошему: журналисты поручили ChatGPT написать письма от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом к миру. Чат-бот подготовил проект мирного договора между Россией и Украиной. Может, сработает?
 

Арнольд Шварценеггер позирует у копии Терминатора на премьере фильма «Терминатор: Генезис» в Голливуде, Калифорния, 28 июня 2015 года.
Арнольд Шварценеггер позирует у копии Терминатора на премьере фильма «Терминатор: Генезис» в Голливуде, Калифорния, 28 июня 2015 года. Фото: REUTERS / Mario Anzuoni

Trololo Song

Представители самой OpenAI после появления письма коллег по цеху в лучших традициях качественного пиара быстро на него ответили, причем, судя по всему, не без стеба.

«После того, как наша последняя модель GPT-4 завершила обучение, мы потратили более шести месяцев (!) на то, чтобы сделать ее более безопасной и согласованной, прежде чем выпустить ее в открытый доступ, - написали они в своем блоге. - Мы считаем, что мощные системы искусственного интеллекта должны подвергаться тщательной оценке безопасности. Для обеспечения внедрения такой практики необходимо регулирование, и мы активно взаимодействуем с правительствами по вопросам оптимальной формы такого регулирования».

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