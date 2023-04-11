Новое правительство, вероятно, будет представлено президенту на следующей неделе

Сегодня Каллас не получила мандат от Рийгикогу на формирование правительства, поскольку рабочее время Рийгикогу закончилось до того, как решение было поставлено на голосование. В 12:40 фракция Партии реформ предложила заместителю спикера Рийгикогу Юри Ратасу продлить заседание, которое должно было закончиться в 13:00. Поскольку решение о продлении заседания требует большинства в 2/3 голосов, оно было поставлено на голосование: из 99 депутатов 35 были против, 58 - за и шесть не голосовали.

Поэтому заседание не было продлено, и обсуждение вопроса о мандате Каллас на формирование правительства возобновятся в среду. Завтрашнее заседание будет продолжаться до конца повестки дня, которое может продлиться всю ночь до 10:00 утра четверга. Заседание в четверг также может быть продлено путем голосования. Если мандат все еще не будет готов, то его обсуждение будет перенесено на следующий понедельник.

Однако в четверг утром президент Алар Карис отправится с государственным визитом в Нидерланды. «Вероятно, Каллас прибудет к нам не раньше понедельника, это зависит от дел Рийгикогу, а не от нас», - сказал ERR советник президента по связям с общественностью Индрек Треуфельдт.

Кандидат в премьер-министры простым большинством голосов получает от Рийгикогу мандат на формирование правительства. Затем премьер-министр представляет состав правительства президенту, который назначает новое правительство.

Президент встретился с кандидатами в министры

Президент Алар Карис во вторник вечером встретился в Кадриорге с девятью кандидатами в министры от Партии реформ, партии «Ээсти 200» и Социал-демократической партии, которые займут министерские посты, когда к власти придет новое правительство.

Фото: Raigo Pajula/Vabariigi Presidendi Kantselei

«Были интересные встречи, знакомство с их будущей деятельностью. Что мне особенно понравилось, так это то, что на некоторые вопросы они отвечали «пока не знаю» или «у меня пока нет ответа». Никто никогда не знает все сразу, главное, чтобы было желание найти ответы на эти вопросы, - сказал президент Карис и добавил: «Кандидаты от трех разных политических партий, но все готовы к сотрудничеству. Неплохое начало».

Резиденцию главы государства в Кадриорге посетили во вторник вечером будущий министр здравоохранения Рийна Сиккут, министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало, министр финансов Март Вырклаев, министр климата и среды обитания Кристен Михал, министр юстиции Калле Лаанет, министр культуры Хейди Пурга, министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр образования и науки Кристина Каллас и министр по делам регионов Мадис Каллас.