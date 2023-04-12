Генерал Херем: эстонско-финское сотрудничество выходит на новый уровень

«Вступление Финляндии в НАТО является важной вехой для безопасности нашего региона. Сотрудничество между нашими странами и нашими силами обороны всегда было хорошим, но с сотрудничеством в рамках НАТО оно, несомненно, выйдет на новый уровень, и мы сможем еще больше поддерживать друг друга, - сказал генерал Херем. - У нас есть общее понимание с Финляндией по многим вопросам - как в понимании текущей ситуации в сфере безопасности, так и в развитии и использовании новых возможностей, которые нам необходимы, а также в реализации и оценке, например, модели резервной армии».

Во время встречи с генералом Кивиненом генерал Херем получил обзор деятельности и текущего состояния Сил обороны Финляндии. Он также обсудил войну в Украине, интеграцию Финляндии в НАТО, двустороннее оборонное сотрудничество между Эстонией и Финляндией, а также возможности сотрудничества и обмена информацией на уровне военных подразделений.

«Теперь мы являемся частью альянса, и это также будет способствовать дальнейшему укреплению нашего двустороннего сотрудничества», - сказал генерал Кивинен.

В ходе своего визита генерал Херем также встретился с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном и командующим ВМС Финляндии контр-адмиралом Йори Харью.