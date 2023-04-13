Даже если Украина вернет себе значительную часть территорий, ранее оккупированных Россией, это не приведет к мирным переговорам, сообщают журналисты со ссылкой на секретные документы ЦРУ.
Разведка США ⟩ Москва и Киев в 2023 году не сядут за стол переговоров
Издание The Washington Post 13 апреля цитирует секретный документ американской разведки из которого следует, что даже если Украина вернет себе значительную часть территории и нанесет серьезные потери российским силам, мирные переговоры Киева и Москвы «маловероятны».
В разведке полагают, что в 2023 году каждая из сторон конфликта добьется лишь «незначительных» успехов, называя этот прогноз «наиболее вероятным сценарием».
В цитируемом журналистами документе предсказывается вероятная «смена руководства» в Украине на фоне разочарования и критики. Однако, не уточняется о каком именно руководстве идет речь, политическом, или военном. В свою очередь Россия ускорит интеграцию оккупированных территорий. Подтвердить подлинность документа не удалось. В офисе директора Национальной разведки США от комментариев отказались.
Ранее журналисты The New York Times ссылались на другой секретный документ спецслужб, где описаны четыре возможные варианта резкого изменения хода войны России с Украиной: смерть Владимира Путина, смерть Владимира Зеленского, смена руководства российской армии и «удар Украины по Кремлю».
Данные, опубликованные The Washington Post, дублируют вчерашние заявления главы ЦРУ, бывшего посла США в РФ Уильяма Бернса.
«Наша оценка состоит в том, что Путин сегодня не готов к переговорам. Он верит, что может сломать и украинцев, и европейцев, а у американцев есть дефицит внимания к Украине. Путин верит, что для него Украина значит больше, чем для Запада. Это ложное понимание. Сегодня только прогресс ВСУ на фронте создаст основу для серьезных переговоров. И мы хотим чтобы Путин понял, что он не только не сможет продвинуться дальше в Украине, но и с течением месяцев рискует потерять уже занятое», - сказал Бернс на встрече в научно-исследовательским институте им. Джеймса Бейкера.
Развязанная Путиным война России с Украиной, продолжается уже 414 дней.