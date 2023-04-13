Разведка США ⟩ Москва и Киев в 2023 году не сядут за стол переговоров

В цитируемом журналистами документе предсказывается вероятная «смена руководства» в Украине на фоне разочарования и критики. Однако, не уточняется о каком именно руководстве идет речь, политическом, или военном. В свою очередь Россия ускорит интеграцию оккупированных территорий. Подтвердить подлинность документа не удалось. В офисе директора Национальной разведки США от комментариев отказались.

«Наша оценка состоит в том, что Путин сегодня не готов к переговорам. Он верит, что может сломать и украинцев, и европейцев, а у американцев есть дефицит внимания к Украине. Путин верит, что для него Украина значит больше, чем для Запада. Это ложное понимание. Сегодня только прогресс ВСУ на фронте создаст основу для серьезных переговоров. И мы хотим чтобы Путин понял, что он не только не сможет продвинуться дальше в Украине, но и с течением месяцев рискует потерять уже занятое», - сказал Бернс на встрече в научно-исследовательским институте им. Джеймса Бейкера.