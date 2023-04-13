Полиция: пропавшая в Таллинне 16-летняя девушка найдена

Полиция просила помощи в установлении местонахождения Геттер, которую уже два дня не видели родители.
Геттер не была ни в школе, ни дома уже два дня. В последний раз ее видели вчера в центре Таллинна, вблизи торгового центра Viru. Телефон девушки был выключен. Геттер еще никогда так не сбегала.
Сегодня, 13 апреля, вечером пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Геттер сама вернулась домой и с ней все хорошо.
Напомним, что ранее сегодня полиция попросила помощи в установлении местонахождения пропавшей в Тарту 16-летней Алины. Подробнее читайте здесь.