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Полиция: пропавшая в Таллинне 16-летняя девушка найдена

rus.postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Полиция просила помощи в установлении местонахождения Геттер, которую уже два дня не видели родители.

Геттер не была ни в школе, ни дома уже два дня. В последний раз ее видели вчера в центре Таллинна, вблизи торгового центра Viru. Телефон девушки был выключен. Геттер еще никогда так не сбегала.

Сегодня, 13 апреля, вечером пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Геттер сама вернулась домой и с ней все хорошо. 

Напомним, что ранее сегодня полиция попросила помощи в установлении местонахождения пропавшей в Тарту 16-летней Алины. Подробнее читайте здесь.

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