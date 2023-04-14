Сколько стоит TikTok, и почему его нельзя использовать даже эстонским чиновникам

Ох, Китай!

TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Соцсеть появилась в 2018 году, сейчас приложение имеет более миллиарда пользователей в 150 странах. Уже в первый год начала работы TikTok уличили в незаконном сборе данных детей до 13 лет, без согласия на то их родителей. Разработчиков оштрафовали на 5,7 миллиона долларов. До осени 2019 года TikTok собирал уникальные данные с мобильных устройств, которые позволяли приложению отслеживать пользователей в интернете, обходя при этом меры защиты конфиденциальности ОС Android.

В 2022 году ByteDance, владеющая TikTok, по данным Financial Times, получила рекордную прибыль и впервые в истории обогнала Tencent и Alibaba. Прибыль компании выросла до 25 млрд долларов, ее рост составил 79%.