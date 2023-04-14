TikTok, который активно запрещают для использования властями во многих странах, в Эстонии, наконец, тоже не рекомендован «для служебного пользования». Но законодательного запрета нет. Rus.Postimees узнал, кто из эстонских чиновников и депутатов добровольно закрыл эту форточку в Китай, и что на самом деле заставляет Запад воевать с модным сервисом.
Сколько стоит TikTok, и почему его нельзя использовать даже эстонским чиновникам
Недавно стало известно, что государственный центр ИТ, который обслуживает около 70 государственных учреждений Эстонии, хочет ограничить использование TikTok в веб-браузерах рабочих компьютеров.
Эрго Тарс, директор Национального центра информационных технологий (RIT), рассказал Rus.Postimees, что такое решение было принято в основном потому, что движение данных, которые собирает TikTok, неизвестно, а его структура собственности считается рискованной.
Главное не победа, а участие
Желание запретить китайскую соцсеть возникло уже после того, как гонения на сервис коротких видео начались в других столицах по обе стороны Атлантики.
Министр экономики и цифровых технологий Кристьян Ярван («Отечество») ранее заявлял, что TikTok должен быть заблокирован на всех рабочих устройствах государственных служащих, но запрет не будет распространяться на личные телефоны чиновников.
Но правительство обновилось. Ярван уходит со своего поста. И в новом составе правительства министром экономики и цифровых технологий станет Тийт Рийсало из «Ээсти 200». Rus.Postimees запросил комментарий у представителей партии, которую многие называют партией «технократов», относительно их курса по запретам каких-либо IT-каналов. Но быстрого ответа не случилось.
Кто из политиков Эстонии уже чист
Так или иначе, по словам Эрго Тарса, на сегодняшний день ряд государственных ИТ-организаций ограничил или ограничивает использование TikTok на централизованно управляемых смарт-устройствах, а также в веб-браузерах на компьютерах - это некоторые министерства и RIT, который, как уже было сказано, обслуживает компьютерные рабочие станции государственных учреждений.
«Следуя примеру Европейской Комиссии и Совета ЕС, президент Европарламента Роберта Метсола и генеральный секретарь Алессандро Чиочетти дали указание примерно 8000 сотрудникам парламента удалить приложение TikTok с рабочих устройств не позднее конца марта, - рассказала Rus.Postimees евродепутат Яна Тоом. - Вход в приложение через корпоративную сеть также заблокирован. Так что желающие "потиктокить" должны пользоваться роумингом, хотя нам настоятельно рекомендуют удалить приложение и из личных гаджетов. Мне сносить нечего, я тиктоком не пользуюсь - у меня олдскульный Фейсбук и сколько-то Инстаграма».
В Эстонии на сегодняшний день функциональность TikTok ограничена на официальных правительственных устройствах для сотрудников Министерства иностранных дел. «И мы настоятельно рекомендуем не использовать его на личных устройствах» - подчеркнула советник по связям с общественностью МИД Анна Тислер-Лаврентьева.
Не пользуются TikTok и Государственная канцелярия и коммуникационное бюро правительства Эстонии. «Использование его в рабочих телефонах невозможно, - подчеркнула советник правительства по СМИ Евгения Вяря. - У правительства Эстонии есть аккаунты в Facebook на эстонском и русском языках, ориентированные в основном на местную аудиторию, также мы пользуемся Twitter, который является нашим основным каналом международного общения, трансляции пресс-конференций правительства на разных языках, а также с сурдопереводом доступны на нашем канале на YouTube».
Рабочие альтернативы
Для того, чтобы знакомить аудиторию с Государственной канцелярией как с работодателем, с недавних пор используется и LinkedIn. «Остальные министерства и подведомственные им организации могут сами определять, какими соцсетями им пользоваться, с учетом потребностей своей аудитории, общих рекомендаций в сфере безопасности и этических норм, - добавила Евгения Вяря. - Кроме того, у премьер-министра и большинства членов правительства есть собственные аккаунты в социальных сетях, которые они ведут лично или с помощью политических советников, также учитывая при этом интересы Эстонского государства, которые они представляют и защищают, соображения этики и безопасности».
Советник правительства по СМИ отмечает, что сотрудники Государственной канцелярии при пользовании интернетом и социальными сетями исходят из эстонского законодательства, профессиональной этики, правил хорошего тона и рекомендаций в сфере кибербезопасности и кибергигиены.
«Ежегодно сотрудники госканцелярии освежают свои знания о кибербезопасности и кибергигиене, рабочий компьютер и рабочий телефон предназначены для использования только в рабочих целях и возможности загрузки в них определенных приложений ограничены. В зависимости от характера работы и уровня доступа к тем или иным материалам сотрудники госканцелярии проходят также дополнительное обучение и инструктаж в сфере безопасности, - отметила Евгения Вяря. - Если сотрудник госканцелярии намерен использовать личный аккаунт в социальных сетях для публикаций на темы, связанные с его профессиональной деятельностью, он всегда может попросить совета у сотрудников коммуникационного бюро правительства о том, как соблюсти баланс между личным и профессиональным».
Привычки сопротивления
«У меня есть аккаунт в TikTok, куда я иногда выкладываю видеоролики, связанные со своей работой, - меж тем рассказала Rus.Postimees член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски. - Основной платформой является Facebook и Instagram». Политик пояснила, что в этом вопросе доверяет ИТ-службе Рийгикогу. «Если не видят проблемы в том, что депутаты могут иметь приложение TikTok, то, соответственно, они взвесили риски, - пояснила она. - Никто ко мне из ИТ-поддержки не обращался с рекомендацией удалить приложение из-за повышенных рисков безопасности».
Ох, Китай!
TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Соцсеть появилась в 2018 году, сейчас приложение имеет более миллиарда пользователей в 150 странах. Уже в первый год начала работы TikTok уличили в незаконном сборе данных детей до 13 лет, без согласия на то их родителей. Разработчиков оштрафовали на 5,7 миллиона долларов. До осени 2019 года TikTok собирал уникальные данные с мобильных устройств, которые позволяли приложению отслеживать пользователей в интернете, обходя при этом меры защиты конфиденциальности ОС Android.
В 2022 году ByteDance, владеющая TikTok, по данным Financial Times, получила рекордную прибыль и впервые в истории обогнала Tencent и Alibaba. Прибыль компании выросла до 25 млрд долларов, ее рост составил 79%.
Тяжеловесы в деле
В США около 30 штатов законодательно запретили устанавливать TikTok на муниципальные устройства. В декабре 2022 года Reuters сообщил, что сенатор-республиканец Марко Рубио анонсировал законопроект о запрете сервиса в США. Директор ФБР Крис Рэй заявил, что операции TikTok в США вызывают озабоченность относительно национальной безопасности, также он отметил риск использования приложения властями Китая для влияния на пользователей или контроля над их устройствами.
В марте этого года власти США поддержали законопроект, который позволит администрации президента запретить TikTok.
Параллельно с этим TikTok планомерно стали исключать из обихода чиновников практически везде. Белый дом, Еврокомиссия, власти Великобритании и Канады заставили представителей власть имущих удалить китайский видеосервис. Правительство Австралии также запретило использовать сервис коротких видео на служебных устройствах государственных служащих, уже в соответствии с рекомендациями собственных спецслужб и органов разведки. Британская телерадиокомпания «Би‑би‑си» рекомендовала своим работникам удалить приложение со служебных телефонов из опасений за сохранность конфиденциальных данных. Норвегия, Бельгия, Франция – многие так или иначе встали в этот хоровод.
За что, Брут?
«Мне сложно понять, как можно в принципе запретить какой-либо канал связи, - удивляется IT-эксперт, автор проекта «Эшер II», который прославился разоблачениями российских цензурных органов в их борьбе с неподконтрольными мессенджерами, Филипп Кулин. - Технически это возможно, но с точки зрения технической же утечки данных - опасности в TikTok не больше, чем в других мессенджерах. В случае с запретом TikTok для чиновников, мне кажется, это схоже с очередной волной моды на это».
«Любое приложение может таить в себе риски, связанные с краже персональных данных. Но это реалии нашей современной жизни, - говорит и Мария Юферева-Скуратовски, уточняя при этом, что не является специалистом в вопросах кибербезопасности. - Социальные сети являются хорошим инструментом для общения с людьми, поэтому преимущества их использования перевешивают риски».
«Абсолютно любая информация из соцсетей может быть использована против вас и против вашего работодателя, - уточняет Яна Тоом. - Разумеется, никто не обманывается насчет того, что американцы имеют самые широкие возможности для слежения через соцсети на американских платформах, однако с ними мы хотя бы пытаемся договориться и нередко находим общий язык».
«Tiktok, созданный китайской компанией, рассматривается как приложение, которое может быть использовано для получения информации о деятельности его владельца. В этом отношении оно ничем не отличается от других приложений подобного рода. Отличие заключается в том, что в Китае частные компании обязаны по требованию правительства передавать государству данные, находящиеся в их распоряжении», - говорит Мерле Майгре, программный директор по кибербезопасности в Академии электронного управления (eGA).
Представители самой TikTok утверждают, что сервис никогда не передавал данные пользователей из США правительству Китая. Как заявлял генеральный директор компании Шоу Цзы Чу во время выступления перед Комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей США, «даже если бы китайское правительство выдвинуло подобные требования, компания бы на них не пошла». Однако, похоже, ему никто не поверил.
Шерше ля бакс
Впрочем, возможно, все дело, как это часто бывает, заключается в деньгах. TikTok по доле рынка приложений и в США, и в Европе превосходит Facebook и Instagram. Например, в Statista фиксируют, что доля доходов Instagram на рынке США составляет 14%, а Facebook следует за ним с долей 10%. В Германии доля доходов приложения составляет 25%, по сравнению с 18% у Instagram и 8% у Facebook. На рынке Великобритании TikTok пророчат долю в 22% от общего дохода приложений для социальных сетей, тогда как доля Instagram там же составляет 10%, а доля Facebook - 7%. Эксперты также анонсируют, что TikTok получит 6,4 млрд долл. дохода от рекламы в 2023 году, что на 26% больше, чем в прошлом году.
«Вопрос о том, являются ли торговые ограничения инструментом политики безопасности или аргументы безопасности являются инструментом торговых ограничений, открыт для обсуждения, - делает философский вывод Мерле Майгре из eGA. - И США, и Китай преследуют взаимосвязанные цели и действуют по обеим причинам. Очевидная заинтересованность в торговле может снизить убедительность аргументов в пользу безопасности; однако это не уменьшает их вес».