Большая трагедия ⟩ Известный автогонщик погиб во время тестов в Хорватии

Ирландский гонщик Hyundai Крэйг Брин погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC, передает пресс-служба команды.
Во время тестов автомобиль опытного автогонщика Крейга Брина врезался в столб той стороной, где сидел пилот. В итоге Брин скончался на месте, а его штурман Джеймс Фултон не пострадал.
«Hyundai Motorsport выражает самые искренние соболезнования семье, друзьям и многочисленным поклонникам Крейга», - говорится в официальном заявлении команды. В Hyundai отметили, что они пока отказываются давать какие-либо дополнительные комментарии в связи с этой трагедией.
Предстоящее Ралли Хорватии должно было стать для ирландского экипажа вторым стартом в сезоне этого года. До этого Брин и Фултон выступали в WRC на Ралли Швеции в середине февраля, где заняли второе место.
Брин выступал на этапах чемпионата мира по ралли с 2009 года. В сезоне 2022 года он занял седьмое место в личном зачете, что стало его лучшим достижением в карьере.