Большая трагедия ⟩ Известный автогонщик погиб во время тестов в Хорватии

Во время тестов автомобиль опытного автогонщика Крейга Брина врезался в столб той стороной, где сидел пилот. В итоге Брин скончался на месте, а его штурман Джеймс Фултон не пострадал.

«Hyundai Motorsport выражает самые искренние соболезнования семье, друзьям и многочисленным поклонникам Крейга», - говорится в официальном заявлении команды. В Hyundai отметили, что они пока отказываются давать какие-либо дополнительные комментарии в связи с этой трагедией.

Предстоящее Ралли Хорватии должно было стать для ирландского экипажа вторым стартом в сезоне этого года. До этого Брин и Фултон выступали в WRC на Ралли Швеции в середине февраля, где заняли второе место.