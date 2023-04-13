Эстонский автогонщик о трагической гибели коллеги: я не могу в это поверить

«Я не могу поверить, что пишу это сейчас. Жизнь может быть такой хрупкой и несправедливой... Я не могу поверить, что тебя больше нет! Мы только переписывались, но в следующий момент уже ты больше не ответишь. Я скучаю по тебе, друг, так сильно, так сильно... Мои глубочайшие соболезнования семье Крейга, его друзьям и всей семье WRC. Нет слов, все просто рухнуло», - написал Тянак в Instagram.