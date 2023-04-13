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Эстонский автогонщик о трагической гибели коллеги: я не могу в это поверить

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Крейг Брин (второй слева) и Отть Тянак (четвертый слева) в 2021 году на Ралли Эстония.
Крейг Брин (второй слева) и Отть Тянак (четвертый слева) в 2021 году на Ралли Эстония. Фото: Bastien Baudin/Hyundai Motorsport GmbH/Austral

Сегодня пилот Hyundai Крейг Брин погиб во время тестов на Ралли Хорватия. В 2020–2021 годах напарником Брина по команде Hyundai был чемпион мира Отть Тянак. Эстонский гонщик опубликовал в соцсетях трогательное послание трагически погибшему конкуренту.

«Я не могу поверить, что пишу это сейчас. Жизнь может быть такой хрупкой и несправедливой... Я не могу поверить, что тебя больше нет! Мы только переписывались, но в следующий момент уже ты больше не ответишь. Я скучаю по тебе, друг, так сильно, так сильно... Мои глубочайшие соболезнования семье Крейга, его друзьям и всей семье WRC. Нет слов, все просто рухнуло», - написал Тянак в Instagram.

Напомним, что сегодня во время тестов автомобиль опытного автогонщика Крейга Брина врезался в столб той стороной, где сидел пилот. В итоге Брин скончался на месте, а его штурман Джеймс Фултон не пострадал. Подробнее читайте здесь

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