Эстонский автогонщик о трагической гибели коллеги: я не могу в это поверить

Сегодня пилот Hyundai Крейг Брин погиб во время тестов на Ралли Хорватия. В 2020–2021 годах напарником Брина по команде Hyundai был чемпион мира Отть Тянак. Эстонский гонщик опубликовал в соцсетях трогательное послание трагически погибшему конкуренту.
«Я не могу поверить, что пишу это сейчас. Жизнь может быть такой хрупкой и несправедливой... Я не могу поверить, что тебя больше нет! Мы только переписывались, но в следующий момент уже ты больше не ответишь. Я скучаю по тебе, друг, так сильно, так сильно... Мои глубочайшие соболезнования семье Крейга, его друзьям и всей семье WRC. Нет слов, все просто рухнуло», - написал Тянак в Instagram.
Напомним, что сегодня во время тестов автомобиль опытного автогонщика Крейга Брина врезался в столб той стороной, где сидел пилот. В итоге Брин скончался на месте, а его штурман Джеймс Фултон не пострадал. Подробнее читайте здесь.
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