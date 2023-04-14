КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Повышение акциза на алкоголь допустимо, но есть риски

При определенной цене перспективными становятся и подпольная торговля, и более масштабное домашнее изготовление пива или самогона. Все эти возможные подводные камни на пути к ужесточению алкогольной политики заслуживают внимания, что не означает, что инициатива безнадежна или не стоит затраченных усилий. Просто нужно найти правильный баланс.

Как показывают данные Института развития здоровья, в период с 2016 по 2019 год, когда были высокие акцизные ставки и активен алкотуризм, потребление фактически не увеличивалось. Однако оно начало расти с 2019 года, когда ставка акциза снова была снижена. В то время покупательная способность людей также быстро росла, и они стали больше пить. И, как и ожидалось, количество смертей, связанных с алкоголем, также увеличилось.

Статистика прошлого года пока не известна, но в 2021 году потребление алкоголя увеличилось на 2,3 процента по сравнению с 2020 годом, достигнув 11,1 литра абсолютного алкоголя на одного взрослого. Смертей, связанных с алкоголем, было 695. Это на 76 человек больше, чем в 2021 году, и является самым высоким показателем за последние 13 лет. Поэтому поводов для повышения акциза достаточно, чтобы алкоголь не стал слишком дешевым по сравнению с другими товарами.