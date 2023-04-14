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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Повышение акциза на алкоголь допустимо, но есть риски

Postimees
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Алкоголь.
Алкоголь. Фото: Eero Vabamägi
  • При повышении акциза на алкоголь надо избегать ошибок прошлого
  • Рост потребления алкоголя указывает на необходимость повышения акцизов

Алкоралли в Латвию в 2016-19 годах было легендарным - вероятно, в этом было больше искреннего гражданского неповиновения и народной солидарности, чем экономии с финансовой точки зрения, которую давали эти поездки. Но вряд ли кто-то хочет вернуть то время.

В сегодняшней статье есть обзор плана правительства увеличить акцизы на табачные изделия и алкоголь. Если акциз будет увеличен, обязательно нужно учесть опыт предыдущего эксперимента.

Коалиция, видимо, это поняла, поскольку акциз будет увеличиваться каждый год маленькими шажками, в надежде, что люди привыкнут к чуть более высокой цене и не изменят своих привычек, в какой стране покупать пиво и водку.

С другой стороны, надо учитывать, что всякое повышение налога дает торговцу возможность увеличить цену товара под видом повышения налога. Это означает, что рост цен до критической точки, когда стоит отправиться за покупками к соседям, может наступить быстрее, чем могут подумать инициаторы налога.

Коалиция пообещала следить за ставками акцизов и у соседей, но одного мониторинга недостаточно. Если вы хотите добиться эффективного повышения акциза, это следует скоординировать с Латвией. Это тоже планируется, но пока все-таки не было прежнего положительного опыта.

Согласовать это будет нелегко, поскольку в Латвии действует известный закон природы, что правительство, которое поднимет цену на пиво, рухнет. Таким образом, сиюминутные внутриполитические интересы могут перевесить выгоды от возможного сотрудничества, особенно если необходимо согласовывать ежегодное повышение налогов. Трудно поверить, что это будет реализовано до того, как премьер-министры Эстонии и Латвии сядут подписывать соглашение.

Число смертей, связанных с алкоголем, достигло самого высокого уровня за последние 13 лет. Так что поводов для повышения акциза достаточно, чтобы водка не стала слишком дешевой по сравнению с другими товарами.

При определенной цене перспективными становятся и подпольная торговля, и более масштабное домашнее изготовление пива или самогона. Все эти возможные подводные камни на пути к ужесточению алкогольной политики заслуживают внимания, что не означает, что инициатива безнадежна или не стоит затраченных усилий. Просто нужно найти правильный баланс.

Как показывают данные Института развития здоровья, в период с 2016 по 2019 год, когда были высокие акцизные ставки и активен алкотуризм, потребление фактически не увеличивалось. Однако оно начало расти с 2019 года, когда ставка акциза снова была снижена. В то время покупательная способность людей также быстро росла, и они стали больше пить. И, как и ожидалось, количество смертей, связанных с алкоголем, также увеличилось.

Статистика прошлого года пока не известна, но в 2021 году потребление алкоголя увеличилось на 2,3 процента по сравнению с 2020 годом, достигнув 11,1 литра абсолютного алкоголя на одного взрослого. Смертей, связанных с алкоголем, было 695. Это на 76 человек больше, чем в 2021 году, и является самым высоким показателем за последние 13 лет. Поэтому поводов для повышения акциза достаточно, чтобы алкоголь не стал слишком дешевым по сравнению с другими товарами.

В то же время потребление алкоголя является частью поведения в отношении здоровья, на которое лишь частично влияют цена и доступность. Алкоголь часто используется в качестве первого и наиболее привычного средства для снятия стресса. Это означает, что можно надеяться на постоянное снижение потребления алкоголя параллельно с развитием эффективной системы поддержки душевного здоровья.

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