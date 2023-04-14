КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Повышение акциза на алкоголь допустимо, но есть риски

В сегодняшней статье есть обзор плана правительства увеличить акцизы на табачные изделия и алкоголь. Если акциз будет увеличен, обязательно нужно учесть опыт предыдущего эксперимента.
Коалиция, видимо, это поняла, поскольку акциз будет увеличиваться каждый год маленькими шажками, в надежде, что люди привыкнут к чуть более высокой цене и не изменят своих привычек, в какой стране покупать пиво и водку.
С другой стороны, надо учитывать, что всякое повышение налога дает торговцу возможность увеличить цену товара под видом повышения налога. Это означает, что рост цен до критической точки, когда стоит отправиться за покупками к соседям, может наступить быстрее, чем могут подумать инициаторы налога.
Коалиция пообещала следить за ставками акцизов и у соседей, но одного мониторинга недостаточно. Если вы хотите добиться эффективного повышения акциза, это следует скоординировать с Латвией. Это тоже планируется, но пока все-таки не было прежнего положительного опыта.
Согласовать это будет нелегко, поскольку в Латвии действует известный закон природы, что правительство, которое поднимет цену на пиво, рухнет. Таким образом, сиюминутные внутриполитические интересы могут перевесить выгоды от возможного сотрудничества, особенно если необходимо согласовывать ежегодное повышение налогов. Трудно поверить, что это будет реализовано до того, как премьер-министры Эстонии и Латвии сядут подписывать соглашение.
Число смертей, связанных с алкоголем, достигло самого высокого уровня за последние 13 лет. Так что поводов для повышения акциза достаточно, чтобы водка не стала слишком дешевой по сравнению с другими товарами.