МЭА: спрос на нефть достигнет нового рекордного уровня в 2023 году, что приведет к росту цен

Энергетическое агентство прогнозирует, что в 2023 году мировой спрос на нефть вырастет до рекордных 101,9 млн баррелей в день, что на 2 млн баррелей больше, чем в прошлом году, сообщает Reuters.

По данным МЭА, 87% ожидаемого роста спроса в этом году придется на страны с развивающейся экономикой, причем только на Китай придется не менее половины этого роста, поскольку его экономика продолжает восстанавливаться.

В то же время мировые поставки нефти остаются ограниченными. В начале месяца ОПЕК+ объявила о неожиданном сокращении добычи более чем на миллион баррелей в день. Россия, член ОПЕК+, объявила о продлении сокращения добычи на 500 000 баррелей в день до середины 2023 года.

«Уже ожидалось, что во второй половине 2023 года баланс нашего нефтяного рынка ужесточится, и может возникнуть значительный дефицит предложения. Последние сокращения грозят усугубить эту напряженность, повышая цены как на сырую нефть, так и на продукты. Потребители, которые в настоящее время страдают от инфляции, еще больше пострадают от роста цен, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах», - заявили в МЭА.

В прошлом году цены на нефть на короткое время достигли трехзначных цифр, когда вторжение России в Украину вызвало хаос на рынках. С тех пор цены упали, но новые сокращения ОПЕК+, вероятно, более чем полностью компенсируют рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК+ в этом году, заявило МЭА.