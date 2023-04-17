Вопрос читателя: входит ли в рабочее время поездка из дома на работу?

Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:

Перед заключением трудового договора работник и работодатель обсуждают трудовые условия. Если работник и работодатель достигают удовлетворительных результатов по условиям трудового договора, то он заключается в письменном виде. Важным условием трудового договора является местонахождение работы. Если место выполнения работы не согласовано, работник должен выполнять трудовые обязанности по месту деятельности работодателя, наиболее тесно связанного с трудовыми отношениями.

Предполагается, что место проведения работ будет согласовано с точностью до единицы местного самоуправления. При согласовании места необходимо оценить характер работы. Так можно прийти к договоренности, что место работы будет шире, чем единица местного самоуправления, если характер работы предполагает передвижения, например, водитель, курьер или торговый представитель. Можно также договориться с точностью до адреса, например, в случае секретаря, который выполняет трудовые обязанности только в одном месте.

Например, если работник и работодатель договорились, что местом работы является Таллинн, то работодатель обязан обеспечить человеку работу в Таллинне на согласованных условиях. Работник, в свою очередь, соглашается на работу в столице. Действующее в Эстонии законодательство не обязывает работодателя оплачивать работнику поездки из дома на работу и обратно. Поэтому, прежде чем приступить к работе, работник должен подумать, подходит ли ему работа на предлагаемых условиях.