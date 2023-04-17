Вопрос читателя: входит ли в рабочее время поездка из дома на работу?

«Входит ли в рабочее время поездка из дома в Кейла на работу в Таллинн?» – спрашивает читатель Postimees.
Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:
Перед заключением трудового договора работник и работодатель обсуждают трудовые условия. Если работник и работодатель достигают удовлетворительных результатов по условиям трудового договора, то он заключается в письменном виде. Важным условием трудового договора является местонахождение работы. Если место выполнения работы не согласовано, работник должен выполнять трудовые обязанности по месту деятельности работодателя, наиболее тесно связанного с трудовыми отношениями.
Предполагается, что место проведения работ будет согласовано с точностью до единицы местного самоуправления. При согласовании места необходимо оценить характер работы. Так можно прийти к договоренности, что место работы будет шире, чем единица местного самоуправления, если характер работы предполагает передвижения, например, водитель, курьер или торговый представитель. Можно также договориться с точностью до адреса, например, в случае секретаря, который выполняет трудовые обязанности только в одном месте.
Например, если работник и работодатель договорились, что местом работы является Таллинн, то работодатель обязан обеспечить человеку работу в Таллинне на согласованных условиях. Работник, в свою очередь, соглашается на работу в столице. Действующее в Эстонии законодательство не обязывает работодателя оплачивать работнику поездки из дома на работу и обратно. Поэтому, прежде чем приступить к работе, работник должен подумать, подходит ли ему работа на предлагаемых условиях.
Например, если работник живет в Кейла, а предполагаемое место работы находится в Таллинне, он должен взвесить, целесообразны ли для него с экономической точки зрения поездки на работу в столицу с учетом получаемой зарплаты и потраченных на дорогу денег. Если в качестве места работы была согласована Эстонская Республика, работник должен быть готов направиться в любую точку страны и учитывать тот факт, что работодатель не должен возмещать расходы на поездку из дома на работу и обратно.
Таким образом, если работа в Таллинне начинается в 8:00, работник должен учитывать, что он прибывает из Кейла в Таллинн вовремя, а время, проведенное в пути, не включается в рабочее.
В то же время возможно и такое, что поездка на работу входит в рабочее время. Если работа начинается в Нарве, а затем человек перемещается в Таллинн, то поездка считается рабочим временем. Поэтому если вы сначала направляетесь в Нарву в контору/на склад и делаете там свои рабочие дела, например, загружаете товар, дальнейшая поездка в Таллинн – это рабочее время, потому что рабочий день уже начался. В этом случае время, потраченное на поездку, засчитывается в рабочее.