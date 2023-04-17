Профсоюзы и работодатели: государству лучше не вмешиваться в вопрос минимальной зарплаты

Согласно новому коалиционному соглашению, страна стремится, среди прочего, к 2027 году установить минимальную заработную плату в размере 60 процентов от медианной заработной платы в государственном секторе и достичь ситуации, когда минимальная заработная плата будет расти быстрее, чем средняя заработная плата.

С этой целью новое правительство надеется в мае подписать соответствующее трехстороннее соглашение о доброй воле с профсоюзами и работодателями.

По словам председателя Центрального союза профсоюзов Эстонии Яана-Хендрика Тоомеля, нет причин менять существующую практику. «Мы считаем, что соглашение о минимальной заработной плате должно по-прежнему оставаться соглашением, заключенным между социальными партнерами, то есть Центральным союзом профсоюзов и Центральным союзом работодателей Эстонии, которое подтверждается правительством. Социальные партнеры доказали в течение длительного периода времени, что они могут договориться ответственно», - сказал Тоомель в интервью BNS и добавил, что заключение трехстороннего соглашения влияет на социальный диалог, культуру достижения договоренности и процесс привлечения.

На прошлой неделе планы правительства подверг критике и Центральный союз работодателей. «Несмотря на то, что первоначальное желание социал-демократов - законодательно повысить минимальную заработную плату и выплатить субсидии некоторым компаниям - в коалиционном соглашении приобрело более мягкую форму, мы критически относимся к вмешательству государства в переговоры о минимальной заработной плате и в свободу заключения договоров между сторонами рынка труда», - сказал BNS советник центрального союза работодателей Рауль Арон.

Арон подчеркнул, что параллельно с постановкой целей по заработной плате следует обратить внимание и на способность компаний получать более высокие, чем раньше, доходы, за счет которых можно было бы увеличить фонд оплаты труда, поскольку для достижения цели, поставленной в соглашении, рост минимальной заработной платы должен идти несколько более быстрыми темпами, чем раньше.