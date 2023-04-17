«Его просто бомбануло»: Автора провокационной надписи в Нарве отбивают от тюрьмы

Граффити с грозным приветом от «русского мира», которое появилось 14 апреля на месте памятника-танка в Нарве, недолго оставалось анонимным. Через два дня нарвский арт-активист Владимир Каштан выступил с покаянием за свои действия. Rus.Postimees расспросил деятелей современного искусства, как понимать этот скандальный жест и почему не стоит всецело полагаться на полицию.
16 апреля вскоре после 21 часа эксцентричный нарвитянин Владимир Каштан разослал по редакциям эстонских медиа письмо с признанием неправомерности своего поступка. Он объявил, что именно его рукой на парапет, оставшийся после увезенного танка, была нанесена известная цитата российского блогера Владлена Татарского, взявшего псевдоним в честь персонажа «библии российского постмодернизма» - романа Виктора Пелевина «Generation П».
«Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим». Убитый 2 апреля в Санкт-Петербурге так называемый «военкор» и пропагандист российской агрессии произнес эти слова на торжественном приеме, устроенном 30 сентября 2022 года в Кремле по случаю аннексии новых территорий на востоке Украины.
Появление подобной надписи на месте, куда нарвитяне до сих пор приносят цветы, выражая свое несогласие с действиями эстонских властей, было однозначно воспринято официальными лицами как возмутительная политическая провокация. Мэр Нарвы Катри Райк предположила, что акция связана с приближающейся годовщиной подписания капитуляции «стран оси», или «Днем Победы.
Полиция по долгу службы ограничилась официальными заявлениями о недопустимости любых форм оправдания войны. Руководитель нарвского отдела полиции Индрек Пюви также усмотрел в граффити выступление против независимости Эстонии, что является прямой угрозой безопасности.
Ирония - значит просто издевательство?
Сегодня утром Postimees опубликовал трактовку заявления нарвского активиста. В определенном смысле его ирония достигла цели – Лоора-Элизабет Ломп считает, что Владимир Каштан вовсе не извиняется, а продолжает издеваться над эстонским государством. Это не первый «кейс», когда Каштан привлекает внимание полиции. Упомянуты и его сомнительная протестная активность, и проблемы с наркотиками. То есть этот провокатор – маргинал с наркотой на кармане. Его заявления могут вызвать интерес разве что у некоторых полицейских подразделений.
Не стремясь опровергнуть эту точку зрения, Rus.Postimees предлагает взглянуть на происшествие глазами людей, близких к искусству. Ведь граффити, особенно политического содержания, - это не только «надписи на заборе». Обычно их так обесценивают власти и бдительные граждане, готовые сами следить за порядком и соблюдением чистоты в общественных местах. Тогда как граффити – не о чистоте, это голос бунта и альтернативного видения. Надпись на стене может указывать на проблему прямо, как нижегородский «Синий карандаш», или наглядно и многослойно, как это делает группа «Явь».
Журналист Сергей Ковальченко в своем ТГ-канале «Занимательная Эстония» как раз упомянул и «Явь», и знаменитого акциониста Петра Павленского, и Бэнкси - классика уличного искусства. По мнению автора канала, в Нарве произошла именно акция в духе политического стрит-арта, а вовсе не грозное напоминание о 9 мая, которое нервирует нарвского мэра уже в середине апреля.
Для художника, резидента тартуской галереи KOGO Алексея Гордина акция на месте танка «изначально выглядела как выражение определенной позиции. Фраза кардинально поменяла свое значение в данном контексте. Как любой агрессивный активизм, она ударила в больное место и большинством людей была воспринята буквально» - комментирует Алексей.
Художник напоминает, что несколько лет назад в Таллинне произошло нечто подобное, когда остановку трамвая разделили на «русскую» и «эстонскую» половины. «Позднее в этом призналась одна из действующих политических партий («ответственность» за скандал взяла на себя «Ээсти 200» - прим. ред.). В обоих случаях нельзя отрицать осмысленную провокационность и дерзость автора высказывания», - проводит параллель Гордин.
Акция была всплеском эмоций
В отличие от своего коллеги по цеху, художница, продюсер и ведущая подкаста «Как рука ходит?» Эви Пярн признается, что первой ее реакцией на фото граффити был ужас. «Но вскоре он сменился чувством, что цитата – на своем месте. На месте призрачного танка и костей прошлого, которые используются российской пропагандой для оправдания зла, которое творится сегодня» - говорит Пярн. По ее мнению, автор надписи «хотел потроллить часть общества, которая приносит к этому месту свечи и цветы, и которая не осознает, как манипуляция на их чувствах и памяти позволяет им же оправдывать фашизм и убийства в Украине сегодня», - заключает Пярн.
Пярн констатирует, что акция вышла чересчур зловещей, и большинство восприняло ее совсем не так, как этого хотел автор. Если он, конечно, и правда сказать что-то внятное и определенное, в чем как раз приходится сомневаться. Вероятно, это был не вполне осознанный выплеск эмоций. «Вову Каштана, несомненно, «бомбануло», - считает Гордин. - Это некий крик отчаяния, когда художник особо не думает о последствиях, а просто берет и делает. Вопрос о том, надо ли это делать, мне кажется не совсем корректным. Искусство и слово «надо» вообще не друзья».
Действительно, если бы Бэнкси и Павленский только и делали бы, что думали о последствиях, мир бы много чего не узнал. Более того, намного спокойнее спал и сохранял хороший цвет лица. Люди искусства – не врачи, а переносчики чужой боли, ее чувствительные ретрансляторы. Даже если у них могут из-за этого возникнуть проблемы с полицией, как у Бэнкси в начале карьеры.
Допустимо предположить, что нарвский художник, выступающий под ником Вован Каштан, примкнул к движению антивоенного артивизма, как сейчас все чаще для краткости называют арт-активизм. И его вина – лишь в том, что Эстония граничит со страной-агрессором, что заостряет противоречия в отношении русскоязычного меньшинства.
Коротко это противоречие выразила молодая деятельница искусств Элина Масинг, выступающая с музыкальными пеформансами под псевдонимом Valge Tüdruk: «Я двумя руками за острые провокации, но данный перформанс, к сожалению, так и не раскрыл истинный посыл автора. Он мог бы спровоцировать классную дискуссию, если бы его темой не была война. А она идет близко и слишком больно касается нашего народа и нашей безопасности».
Владимир Каштан неслучайно акцентировал в своем покаянии одно символичное совпадение. Его имя и отчество – Владимир Владимирович, и уже за эту рифму он берет на себя ответственность. И это просто ирония как повод усомниться в искренности. Это сожаление по поводу собственной погруженности в один лишь русскоязычный контекст. Художник превращает в предмет переживаний свою недостаточную «эстонскость». Она и не позволила ему просчитать реакцию, которая так естественна для Элины Масинг.
Процесс осознания важен, на что и указала скандальная акция. Алексей Гордин надеется, что «Владимир отпустил накопившееся и вынес для себя определенные уроки», а Эви Пярн считает, что процесс, который последует за покаянием, – это часть акции, ее логическое продолжение. «Раз человек публично признался и покаялся, за вандализм придется отметиться денежным штрафом, – практично рассуждает художница. – Однако акция очень даже взбудоражила массы, а значит, выявила необходимость продолжать дискуссию об исторической памяти. В этом смысле привлечь внимание автору удалось».
Зрелость общества и его готовность к свободе измеряется способностью распознавать сложные сигналы, которые ему посылает искусство. В том числе то, которому отказывают в праве носить это якобы ответственное название. Акция Каштана еще не завершилась, но ей уже удалось показать, как много предстоит сделать нам. Если мы, конечно, вновь не хотим назначить виноватого.