«Его просто бомбануло»: Автора провокационной надписи в Нарве отбивают от тюрьмы

Художник Алексей Гордин 17 апреля 2023. Фото: личный архив

Акция была всплеском эмоций

В отличие от своего коллеги по цеху, художница, продюсер и ведущая подкаста «Как рука ходит?» Эви Пярн признается, что первой ее реакцией на фото граффити был ужас. «Но вскоре он сменился чувством, что цитата – на своем месте. На месте призрачного танка и костей прошлого, которые используются российской пропагандой для оправдания зла, которое творится сегодня» - говорит Пярн. По ее мнению, автор надписи «хотел потроллить часть общества, которая приносит к этому месту свечи и цветы, и которая не осознает, как манипуляция на их чувствах и памяти позволяет им же оправдывать фашизм и убийства в Украине сегодня», - заключает Пярн.

Художница, продюсер, автор подкаста «Как рука ходит?» Эви Пярн. Фото: Анника Хаас

Пярн констатирует, что акция вышла чересчур зловещей, и большинство восприняло ее совсем не так, как этого хотел автор. Если он, конечно, и правда сказать что-то внятное и определенное, в чем как раз приходится сомневаться. Вероятно, это был не вполне осознанный выплеск эмоций. «Вову Каштана, несомненно, «бомбануло», - считает Гордин. - Это некий крик отчаяния, когда художник особо не думает о последствиях, а просто берет и делает. Вопрос о том, надо ли это делать, мне кажется не совсем корректным. Искусство и слово «надо» вообще не друзья».