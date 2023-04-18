ПЕРЕХОДУ БЫТЬ! ⟩ Будущий вице-мэр: школы ждет новая реальность, дефицит учителей грозит стать фатальным

Директор двух столичных школ, кандидат на пост вице-мэра Таллинна по вопросам образования Андрей Канте, побывавший в прямом эфире Rus.Postimees, отреагировал на заявление министра просьбой: "Если учителей хватает, то я бы заказал себе в школу сразу 14 педагогов, чтобы заполнить пустующие вакансии".
– Новый министр образования считает, что методики и учителя для перевода школ на эстонский есть, а Таллинн тормозит эту реформу. В чем проблема? В нежелании заниматься реформой, как полагает министр?
– С одной стороны, вопрос решен: переходу быть! С 1 сентября 2024 года реформе будет дан старт со стороны государства. Такова ситуация в законодательном плане.
Что касается методик, то только языковое погружение зарекомендовало себя как эффективная методика. Количество учителей, занятых преподаванием предметов на неродном для детей языке, достаточно ограничено. В условиях тотального, можно даже сказать фатального дефицита учителей, мы будем начинать переход на эстонский язык обучения.
– Сколько вакансий не заполнено в двух школах, которыми вы руководите? Там почти 3000 учеников...
– На сегодняшний день мы открыли в Ласнамяэской гимназии 14,5 вакантных мест, из которых 10,5 ставок – для учителей, которые должны преподавать свои предметы на эстонском языке, в том числе требуется четыре преподавателя эстонского языка. В Ласнамяэской русской гимназии – 10 вакантных мест, включая три ставки учителей эстонского языка. И такая картина примерно в каждой школе Таллинна, судя по школьной странице в Facebook.