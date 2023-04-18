ПЕРЕХОДУ БЫТЬ! ⟩ Будущий вице-мэр: школы ждет новая реальность, дефицит учителей грозит стать фатальным

– Получается, что у министерства методики и учителя есть, а у школ – нет?

– Мне кажется, что тут существует политический ориентир на то, чтобы отвлечь внимание общества от решения серьезной проблемы, либо новый министр образования не совсем осведомлена о ситуации в Таллинне.

В русскоязычных школах сейчас есть готовность предлагать больше предметов на эстонском, но нет специалистов. Очень странно слышать от министерства заявления о том, что учителей хватает. Если их хватает, то я бы заказал себе в школу сразу 14, было бы кем заполнить пустующие вакансии. Думаю, что все директора поступили бы точно так же, если бы такая возможность существовала. Однако этих людей реально нет на рынке труда!

– Вы боитесь перехода? Кристина Каллас считает, что некоторые директора просто боятся перехода…

– В таких условиях мы не просто ощущаем обеспокоенность за будущее наших детей. Наши опасения абсолютно не беспочвенны. Действенной системы поддержки для детей, которые будут учиться на эстонском языке, особенно для учащихся четвертых классов – не разработано. Не секрет, что качественно преподавать предмет на эстонском языке можно только, освоив методики преподавания. Однако, за минувший год активных дебатов о переходе не сделано ровным счетом ничего. Так что наши опасения абсолютно не беспочвенны.