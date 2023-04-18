Абсолютный провал: попытка шведов снова начать вести бизнес в России потерпела крах

Это произошло на фоне резкой критики со стороны шведских политиков и в социальных сетях и призывов к бойкоту Absolut, которые начались после заявления о возобновлении поставок.

Как подчеркивается в заявлении компании, она не считает возможным «подвергать сотрудников и партнеров массированной критике во всех формах». Комментируя критику, в Absolut отметили, что «реакция последних дней явно отражает ту роль, которую бренд играет для своего обширного сообщества в Швеции».

В Absolut также отметили, что никак не смогут повлиять на «параллельный импорт» своей продукции в Россию.