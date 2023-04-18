Руководитель расследования «Эстонии»: есть длинный список работ, которые хотят сделать шведы

BNS сообщило, что носовую аппарель парома «Эстония» планируется поднять со дна моря в начале лета, заявил во вторник заместитель главы шведской комиссии по расследованию несчастных случаев (SHK) Йонас Бекстранд. Шведское правительство выделило 25 миллионов шведских крон на дополнительные работы на затонувшем судне. Это примерно 2,2 миллиона евро в пересчете на евро. С самим Йонасом Бекстрандом Postimees не удалось связаться.

Руководитель Центра исследований в сфере безопасности Мярт Отс пояснил Postimees, что план проведения работ в море уже обсуждался со шведами на встрече в феврале, и тогда шведы сообщили, что заявка на финансирование подана в правительство. Шведская комиссия по расследованию несчастных случаев (SHK) организовала открытый тендер на проведение морских исследований, результаты которого будут обсуждаться с эстонскими и финскими коллегами на рабочей встрече в Хельсинки в среду. Поэтому даже Отс не знает, какую именно работу планируют провести шведы, но он подтвердил, что исследование все равно будет проводиться в рамках трехстороннего сотрудничества. «Они написали целую серию всевозможных работ и вариантов, и завтра станет ясно, что именно будет сделано. Я бы не стал строить догадки до тех пор, пока не станет ясно, что именно будет сделано», - сказал Отс.

Он добавил, что поднятие аппарели было лишь одним из планов, представленных в феврале, но какие именно работы будут выполнены, будет решено в среду. Он отметил, что в прошлом не хотел давать никаких обещаний по поводу поднятия аппарели, поскольку это технически сложная задача. «Она находится на глубине 80 метров на морском дне, и это зависит от многих обстоятельств», - сказал он.

Отс добавил, что OJK также планирует представить новому правительству предложения по продолжению финансирования работ. «Мы хотели бы при первой же возможности встретиться с новым министром экономики и информационных технологий Тийтом Рийсало и познакомить его с исследовательской деятельностью касательно парома «Эстония», - заявил он.