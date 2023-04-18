Новый министр иностранных дел впервые посетил северных соседей

Министр иностранных дел Маргус Цахкна во вторник совершил свой первый зарубежный визит Финляндию, где встретился с президентом Саули Нийнистё, министром иностранных дел Пеккой Хаависто и кандидатом в премьер-министры Петтери Орпо. Основными темами визита стали двустороннее сотрудничество, постоянная поддержка Украины и привлечь Россию к ответственности.
В ходе встреч министр иностранных дел акцентировал внимание на предстоящем сотрудничестве в НАТО и подготовке к Вильнюсским саммитам. «Вступление Финляндии в НАТО открывает новые возможности для нашего сотрудничества по укреплению безопасности как Северо-Балтийского региона, так и всей Европы. Мы поддерживаем скорейшее вступление Швеции в НАТО и ожидаем четкой поддержки от Вильнюсского саммита будущего Украины также членство», - сказал Цахкна.
В свете дальнейшего двустороннего сотрудничества министры иностранных дел обсудили совместные мероприятия по продвижению экономики, энергетики и зеленой революции. «Мы также сосредоточились на продолжении поддержки Украины, что в настоящее время является одним из наших приоритетов. Помимо всесторонней политической, экономической и военной помощи, мы также говорили о сотрудничестве в восстановлении Украины», - отметил Цахкна.
Он подчеркнул на встречах, что следует также работать над тем, чтобы российское руководство было привлечено к ответственности за преступление агрессии, которое сделало возможными последующие преступления, депортацию детей и все зверства, которые мы видели в войне России против Украина.
В среду министр иностранных дел посетит Литву, где встретится с министром иностранных дел Габриелюсом Ландсбергисом, спикером литовского парламента Викторией Чмилите-Нильсен и главой Эстонско-литовской торговой палаты Робертом Юодка. Министр в понедельник вечером говорил с главой МИД Латвии по телефону.