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НАЛОГИ ВЗВИНТЯТ ЦЕНЫ? ⟩ Экономист Swedbank: дело не ограничится двумя процентами

Рост налогов подпитает инфляцию
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Цены прибавят 10%, и вместе с прошлогодним повышением скакнут на треть
  • Сразу +13% на туризм – недальновидная политика
  • Росту НСО предшествует покупательский ажиотаж

Как изменятся цены на хлеб? Если на 2% подорожает мука, соль, дрожжи, доставка и прочее, то конечная стоимость продукта вырастет гораздо больше? Инфляция снова ускорится? 

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Выдержки из беседы:

– Возможен ли рост экономики при обещанных налоговых изменениях? Напомню, что ожидается повышение налога с оборота (НСО), подоходного налога и акцизов…

– На рост экономики в первую очередь влияет потребление. И мы прогнозируем, что потребление в следующем году немного вырастет. Однако, если на это наложится влияние повышения налогов, тогда ожидаемый рост потребления окажется ниже, чем прогнозировалось, что негативно отразится на росте экономики в 2024 и в 2025 годах.

– Что будет с ценами на товары и услуги при повышении НСО на 2%?

– Разумеется, дело не ограничится двумя процентами. Стоит учитывать, что в конечную цену товаров и услуг закладываются ресурсы на производство, которые тоже дорожают. В то же время предприятия могут рассчитывать на частичный вычет входного налога с оборота, поэтому итоговое влияние повышения НСО на конечную стоимость товара сложно предсказать.

Рост НСО однозначно окажет влияние на инфляцию. Сейчас темпы роста инфляции замедляются. Если в прошлом году она превышала 19%, то в марте уже снизилась до отметки 15,3%. Прогноз по инфляции, без учета влияния роста налогов, предусматривает дальнейшее снижение темпов роста. Однако, под влиянием роста налогов инфляция может увеличиться.

– Может ли инфляция превысить нынешние 15%?

– Сейчас темпы роста значительно замедлились из-за снижения стоимости энергоресурсов. Относительно показателей прошлого года инфляция точно не будет выше (в мае 2022 она превысила 20% - прим.ред.). Нынешняя инфляция чисто математически не может быть выше уже пройденных пиковых значений.

– Согласны ли вы с Ханно Певкуром в том, что инфляция в Эстонии уже под контролем?

– Зависит от интерпретации. Относительно прошлогоднего пика инфляции – все под контролем, инфляции выше 20% мы не увидим. Однако, повышение налогов все равно подпитает инфляцию.

Думаю, пока преждевременно заявлять, что инфляция под контролем. Мы до сих пор наблюдаем очень высокий рост цен. На этот год прогнозируется рост цен в 10%. В прошлом году он составил около 19%. Это очень много!

– Вопрос читателя. Как изменятся цена на хлеб, если на 2% дорожает мука, соль, дрожжи, доставка и прочее? Конечная стоимость продукта вырастает гораздо больше?

– В итоге хлеб подорожает немного больше. На увеличение НСО накладывается удорожание ресурсов производства. Однако, с учетом частичного вычета входного налога с оборота мы можем говорить о том, что подорожание составит лишь немногим больше двух процентов.

Нельзя сбрасывать со счетов и влияние конкуренции. И еще один вопрос – готовы ли будут потребители приобретать товары по более высоким ценам. При этом практика показывает, что повышение цен на продукты не отражается на потреблении.

– Можно ли остановить инфляцию, повышая налоги?

– Повышение налогов хоть и подпитывает инфляцию, но все же не очень сильно. Не стоит забывать, что налоги увеличивают вынужденно. Важно расширить доходы госбюджета. Большой дефицит госбюджета аукнется ростом долга, растущими платежами по процентным ставкам, что в конечном итоге обойдется еще дороже.

Конечно, увеличение налогов – непопулярная мера и нехорошая политика, но сохранять столь большой дефицит бюджета было уже нельзя.

– Во всем мире существует понимание того, что нельзя повышать налоги и урезать расходы в период спада экономики. Почему правительство с этим не считается?

– Рост налогов предусмотрен только со следующего года. К тому времени экономика восстановится и во втором полугодии окажется в небольшом плюсе.

Как я уже отметил, рост налогов в целом негативно отразится на покупательской способности населения. Однако, не исключено, что к концу года обещанный рост налогов побудит население закупать товары и услуги впрок.

– Под конец года можно ждать покупательского бума?

– Бум – это, возможно, преувеличение, но люди будут стремиться в конце года что-то приобрести впрок по старым ценам (до повышения НСОприм. ред.).

– Туристический сектор ждет повышение НСО сразу на 13%. Каким будет влияние?

– В сравнении с другими странами Эстония окажется в невыгодной позиции (на втором месте в ЕС после Дании, где НСО 25%прим. ред.). Отели и туризм – это экспорт услуг. Увеличение налогов на эти услуги – не очень дальновидная политика. Туристический сектор дает 7–8% в объеме ВВП. Доход за счет иностранных туристов в 2019 году составлял 5,6%. В минувшем году сектор так и не смог вернуться к допандемийным показателям. Нынешние решения могут негативно отразиться на туристической сфере.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как повышение НСО отразится на ценах? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Polo Ralph Lauren
Студия Postimees: как повышение НСО отразится на ценах? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Polo Ralph Lauren Фото: Tairo Lutter
  • Возможен ли рост экономики на фоне запланированных налоговых изменений?
  • Что будет с ценами на товары и услуги при росте НСО?
  • Есть ли другие варианты для покрытия растущих расходов на пенсии, пособия, зарплаты спасателей и учителей?
  • Как экономике Эстонии всё это потянуть?
  • Насколько повышение налогов повлияет на инфляцию?
  • Сейчас инфляция, как заявляют политики, уже под контролем?
  • Медицину и образование ждут еще более сложные времена?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Polo Ralph Lauren 

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