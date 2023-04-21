НАЛОГИ ВЗВИНТЯТ ЦЕНЫ? ⟩ Экономист Swedbank: дело не ограничится двумя процентами

– Согласны ли вы с Ханно Певкуром в том, что инфляция в Эстонии уже под контролем?

– Зависит от интерпретации. Относительно прошлогоднего пика инфляции – все под контролем, инфляции выше 20% мы не увидим. Однако, повышение налогов все равно подпитает инфляцию.

Думаю, пока преждевременно заявлять, что инфляция под контролем. Мы до сих пор наблюдаем очень высокий рост цен. На этот год прогнозируется рост цен в 10%. В прошлом году он составил около 19%. Это очень много!

– Вопрос читателя. Как изменятся цена на хлеб, если на 2% дорожает мука, соль, дрожжи, доставка и прочее? Конечная стоимость продукта вырастает гораздо больше?

– В итоге хлеб подорожает немного больше. На увеличение НСО накладывается удорожание ресурсов производства. Однако, с учетом частичного вычета входного налога с оборота мы можем говорить о том, что подорожание составит лишь немногим больше двух процентов.

Нельзя сбрасывать со счетов и влияние конкуренции. И еще один вопрос – готовы ли будут потребители приобретать товары по более высоким ценам. При этом практика показывает, что повышение цен на продукты не отражается на потреблении.

– Можно ли остановить инфляцию, повышая налоги?