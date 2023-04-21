НАЛОГИ ВЗВИНТЯТ ЦЕНЫ? ⟩ Экономист Swedbank: дело не ограничится двумя процентами

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
– Возможен ли рост экономики при обещанных налоговых изменениях? Напомню, что ожидается повышение налога с оборота (НСО), подоходного налога и акцизов…
– На рост экономики в первую очередь влияет потребление. И мы прогнозируем, что потребление в следующем году немного вырастет. Однако, если на это наложится влияние повышения налогов, тогда ожидаемый рост потребления окажется ниже, чем прогнозировалось, что негативно отразится на росте экономики в 2024 и в 2025 годах.
– Что будет с ценами на товары и услуги при повышении НСО на 2%?
– Разумеется, дело не ограничится двумя процентами. Стоит учитывать, что в конечную цену товаров и услуг закладываются ресурсы на производство, которые тоже дорожают. В то же время предприятия могут рассчитывать на частичный вычет входного налога с оборота, поэтому итоговое влияние повышения НСО на конечную стоимость товара сложно предсказать.
Рост НСО однозначно окажет влияние на инфляцию. Сейчас темпы роста инфляции замедляются. Если в прошлом году она превышала 19%, то в марте уже снизилась до отметки 15,3%. Прогноз по инфляции, без учета влияния роста налогов, предусматривает дальнейшее снижение темпов роста. Однако, под влиянием роста налогов инфляция может увеличиться.
– Может ли инфляция превысить нынешние 15%?
– Сейчас темпы роста значительно замедлились из-за снижения стоимости энергоресурсов. Относительно показателей прошлого года инфляция точно не будет выше (в мае 2022 она превысила 20% - прим.ред.). Нынешняя инфляция чисто математически не может быть выше уже пройденных пиковых значений.