Первая ласточка: правительство передаст в Рийгикогу законопроект об изменении семейных пособий

Правительство одобрило на электронном заседании и передаст в парламент законопроект, меняющий систему семейных пособий. По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, поправки сделают схему поддержки более справедливой и рациональной.
Согласно законопроекту, помощь семьям, в которых один из родителей не платит алименты, будет увеличена со ста до двухсот евро, пособия для многодетных семей будут уменьшены на 200 евро, а кроме того, будет отменена индексация пособий для многодетных семей и схема плавного завершения выплаты пособия для многодетных семей.
«Данные изменения касаются только пособий для многодетных семей. Вступившее в силу с 1 января повышение пособия на первого и второго ребенка сохранится. При формировании политики нужно исходить из целостной картины, - подчеркнула министр социальной защиты Сигне Рийсало. - События в мире вызывают сегодня у многих семей чувство неуверенности, которое возможно смягчить не только и исключительно финансовой поддержкой, но и предоставлением качественных услуг. Важно иметь в виду, что пособия для многодетных семей по-прежнему будут больше, чем в прошлом году: для семей, где растет от трех до шести детей, – на 150 евро, а для семей с семью и более детьми – на 250 евро».
С 1 января 2024 года размер пособия для многодетной семьи, где растет от трех до шести детей, составит 450 евро в месяц, а для семьи с семью и более детьми – 650 евро в месяц. С 1 января 2024 года со 100 до 200 евро увеличится пособие, которое государство платит ребенку в случае, если обязанный выплачивать алименты родитель не выполняет эту обязанность или не делает этого в нужном объеме.
С 1 июля 2023 года будет признана недействительной система плавного завершения выплаты пособия многодетным семьям, которая предусматривает продолжение выплаты пособия до тех пор, пока младшему ребенку в семье не исполнится 19 лет. Поскольку схема успела проработать всего несколько месяцев, изменение коснется небольшого количества семей. Семьям, которым уже с начала года выплачивалось пособие для многодетной семьи в размере двух третей от максимальной суммы, для адаптации к переменам будет предоставлен полугодовой переходный период, то есть они продолжат получать пособие до конца 2023 года. Семьям, у которых право на продолжение получения пособия возникло бы с 1 июля, продолжать платить пособие не будут.
Уменьшение пособия для многодетных семей, отмена индексации и плавного завершения выплаты пособия позволят сэкономить в этом году 5,1 миллиона евро, а к 2027 году – 151,8 миллиона евро бюджетных средств.
«Изменения позволят направить дополнительные средства на поддержку самых мало защищенных групп населения, например, на детей с особыми потребностями и детей, оставшихся без родительской опеки. Целью увеличения помощи детям, родитель которых не платит алименты, является поддержать те семьи, которые живут в наибольшей бедности», - пояснила министр социальной защиты Рийсало.
По данным Департамента социального страхования, в течение 2022 года прожиточная помощь выплачивалась 6160 детям, родители которых не выполняли обязанность по выплате алиментов, — это почти 2% всех детей Эстонии. По состоянию на 31 марта 2023 года, пособие для многодетных семей выплачивалось 24846 семьям, 24717 из которых воспитывают от трех до шести, а 129 – семь и более детей. Всего в многодетных семьях растут 80 739 детей, что составляет 29% от всех семей, получающих детские пособия.
Центристы обратились к канцлеру юстиции
Сегодня Rus.Postimees сообщил, что парламентская фракция центристов обратилась к канцлеру юстиции с просьбой дать оценку планам правительства изменить систему выплаты детских пособий, что приведет к сокращению пособий для многодетных семей, отмены их индексации и плавного снижения пособия.
Многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями, согласно конституции, находятся под особой опекой государства и местных самоуправлений, подчеркнул глава парламентской фракции центристов Танель Кийк.