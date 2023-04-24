Первая ласточка: правительство передаст в Рийгикогу законопроект об изменении семейных пособий

С 1 июля 2023 года будет признана недействительной система плавного завершения выплаты пособия многодетным семьям, которая предусматривает продолжение выплаты пособия до тех пор, пока младшему ребенку в семье не исполнится 19 лет. Поскольку схема успела проработать всего несколько месяцев, изменение коснется небольшого количества семей. Семьям, которым уже с начала года выплачивалось пособие для многодетной семьи в размере двух третей от максимальной суммы, для адаптации к переменам будет предоставлен полугодовой переходный период, то есть они продолжат получать пособие до конца 2023 года. Семьям, у которых право на продолжение получения пособия возникло бы с 1 июля, продолжать платить пособие не будут.

Уменьшение пособия для многодетных семей, отмена индексации и плавного завершения выплаты пособия позволят сэкономить в этом году 5,1 миллиона евро, а к 2027 году – 151,8 миллиона евро бюджетных средств.

«Изменения позволят направить дополнительные средства на поддержку самых мало защищенных групп населения, например, на детей с особыми потребностями и детей, оставшихся без родительской опеки. Целью увеличения помощи детям, родитель которых не платит алименты, является поддержать те семьи, которые живут в наибольшей бедности», - пояснила министр социальной защиты Рийсало.

По данным Департамента социального страхования, в течение 2022 года прожиточная помощь выплачивалась 6160 детям, родители которых не выполняли обязанность по выплате алиментов, — это почти 2% всех детей Эстонии. По состоянию на 31 марта 2023 года, пособие для многодетных семей выплачивалось 24846 семьям, 24717 из которых воспитывают от трех до шести, а 129 – семь и более детей. Всего в многодетных семьях растут 80 739 детей, что составляет 29% от всех семей, получающих детские пособия.