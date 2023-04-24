Лучший лыжник мира ушел из сборной: им не придется платить за мое пребывание на вершине

Пока не сообщается, значит ли это завершение карьеры одного из сильнейших лыжников мира, но имеющиеся предпосылки дают надежду на то, что Клэбо не уйдет из спорта. По крайней мере, он сообщил, что его дед по-прежнему останется работать главным тренером, а отец продолжит работать менеджером спортсмена.

Одной из причин такого решения, возможно, стало решение давнишнего спонсора норвежской сборной прекратить сотрудничество. Об этом Rus.Postimees писал на прошлой неделе. И эту косвенно версию подтверждает комментарий звездного лыжника, который он дал изданию VG:

«С моим уходом у лыжной ассоциации появилась возможность снизить свои расходы и вместо этого тратить деньги на других спортсменов. Теперь им не придется платить и за мое пребывание на вершине. У меня есть несколько друзей в сборной, с которыми, как мне кажется, плохо обошлись в процессе отбора».