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Моряки: у Tallink нет бизнес-плана по дальнейшему развитию судоходства

rus.postimees.ee
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Tallink.
Tallink. Фото: Eero Vabamägi

Вчера компания Tallink объявила о планах по сокращению более 500 работников. Председатель независимого профсоюза моряков Эстонии (EMSA) Юри Лембер сказал, что план Tallink по передаче своих судов означает перераспределение рынка в Балтийском море.

Юри Лембер сказал, что объявление Tallink об увольнении в определенном смысле стало неожиданностью. «Меня удивило число увольнений. В то же время не было ничего удивительного в том, что прозвучало это объявление: если судно за судном отдается, либо сдается в аренду, либо используется в других целях, вместо выхода в море, то вполне понятно, что возникнет проблема с персоналом», - заявил председатель EMSA.

Лембер подтвердил, что профсоюз продолжит консультации и переговоры с Tallink по поводу общего числа увольнений и деталей.

«Никто не знакомил нас со стратегией Tallink. Но, глядя на шаги, которые предпринимает компания, кажется, что у них есть такая упрощенная стратегия - если сможем, отдадим суда в аренду без экипажа. Причем последние с правом последующего выкупа арендодателем. Создается впечатление, что у компании нет четкого бизнес-плана по дальнейшему развитию судоходства. Единственное, что четко прослеживается, - это план по экономии средств и сдаче судов в аренду», - сказал Лембер о том, что происходит в Tallink.

Председатель независимого профсоюза моряков Эстонии (EMSA) Юри Лембер.
Председатель независимого профсоюза моряков Эстонии (EMSA) Юри Лембер. Фото: Saarte Hääl

«Такой подход нас немного беспокоит, потому что рынок судоходных услуг разыгрывается между конкурентами, особенно в трудные времена. В данном случае, на наш взгляд, руководство Tallink создает возможности для усиления позиций своих конкурентов в северной части Балтийского моря. Это, безусловно, не является перспективным шагом для будущего эстонской судоходной отрасли», - добавил Лембер.

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