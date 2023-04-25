Моряки: у Tallink нет бизнес-плана по дальнейшему развитию судоходства

Вчера компания Tallink объявила о планах по сокращению более 500 работников. Председатель независимого профсоюза моряков Эстонии (EMSA) Юри Лембер сказал, что план Tallink по передаче своих судов означает перераспределение рынка в Балтийском море.
Юри Лембер сказал, что объявление Tallink об увольнении в определенном смысле стало неожиданностью. «Меня удивило число увольнений. В то же время не было ничего удивительного в том, что прозвучало это объявление: если судно за судном отдается, либо сдается в аренду, либо используется в других целях, вместо выхода в море, то вполне понятно, что возникнет проблема с персоналом», - заявил председатель EMSA.
Лембер подтвердил, что профсоюз продолжит консультации и переговоры с Tallink по поводу общего числа увольнений и деталей.
«Никто не знакомил нас со стратегией Tallink. Но, глядя на шаги, которые предпринимает компания, кажется, что у них есть такая упрощенная стратегия - если сможем, отдадим суда в аренду без экипажа. Причем последние с правом последующего выкупа арендодателем. Создается впечатление, что у компании нет четкого бизнес-плана по дальнейшему развитию судоходства. Единственное, что четко прослеживается, - это план по экономии средств и сдаче судов в аренду», - сказал Лембер о том, что происходит в Tallink.
«Такой подход нас немного беспокоит, потому что рынок судоходных услуг разыгрывается между конкурентами, особенно в трудные времена. В данном случае, на наш взгляд, руководство Tallink создает возможности для усиления позиций своих конкурентов в северной части Балтийского моря. Это, безусловно, не является перспективным шагом для будущего эстонской судоходной отрасли», - добавил Лембер.