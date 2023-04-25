ЕС обязал работодателей перед собеседованием сообщать кандидатам о зарплате

24 апреля Совет Европейского союза принял директиву о прозрачности оплаты труда (pay transparency directive), которая направлена на то, чтобы устранить разницу в зарплатах между мужчинами и женщинами, искоренить дискриминацию и дать работникам больше информации о том, как работодатель назначает зарплату, пишет dv.ee.
Каждая компания, в которой работают более 250 человек будет обязана отчитываться о том, какова разница в зарплатах мужчин и женщин, делающих в компании одну и ту же работу, а компании, где работают от 150 до 250 человек (через пять лет меньший порог ужесточится до 100 человек) будут обязаны отчитываться об этом каждые три года.
Если обнаружится, что разница в зарплатах мужчин и женщин превышает 5%, то компания будет обязана принять меры в виде совместной оценки оплаты труда в компании, сделанной вместе с представителями работников.
Директива требует, чтобы работодатель сообщил кандидату стартовую зарплату на должность (или вилку зарплат) перед собеседованием (альтернативный вариант – опубликовать зарплату в вакансии). Работодателю будет запрещено спрашивать у кандидата, сколько он получал на предыдущих местах работы.
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