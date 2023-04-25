Михаил Кылварт о своем членстве в Кайтселийт: обязанность мужчины – защищать семью и родину

«Действительно, я вступил в отдельную Идаскую роту Таллиннской дружины Кайтселийта», - рассказал Кылварт Rus.Postimees и добавил, что в начале апреля он получил уведомление, что принят в организацию.

«По предложению начальника Кайтселийта я имел честь 23 апреля получить из рук бригадного генерала Рихо Юхтеги опознавательный знак - нарукавную ленту Кайтселийта на памятном мероприятии по случаю 680-летия восстания Юрьевой ночи, в День ветеранов», - сказал он.

На вопрос, каковы его специальность и вклад, Кылварт не смог ответить, поскольку лишь недавно вступил в Кайтселийт.

«Думаю, что обязанность каждого мужчины - защищать свою семью и родину. Сегодня я являюсь мэром, но эта обязанность сопровождает меня независимо от позиции», - заявил Кылварт. Он также считает, что находится в достаточно хорошей физической форме, чтобы при необходимости принести реальную пользу. «Политики, включая меня, часто говорят, что все мы должны быть готовы к защите нашей родины, слово "все" включает каждого из нас», - закончил Кылварт.

Отдельная Идаская рота Таллиннской дружины Кайтселийта, к которой принадлежит мэр Таллинна, является территориальным подразделением, члены которого проживают или проживали, в основном, в столичных районах Ласнамяэ или Пирита, но не только.

Как сказано на сайте роты, в подразделение приглашаются все желающие граждане, отвечающие требованиям членства и считающие Эстонскую Республику и ее конституционный строй краеугольным камнем нашего общества.

Кайтселийт является добровольческой государственной оборонной организацией, действующей под юрисдикцией Министерства обороны Эстонии. Цель организации – повысить готовность людей защищать независимость Эстонии и ее конституционный строй, опираясь на свободную волю и личную инициативу. Кайтселийт был основан 11 ноября 1918 года как организация национальной обороны.