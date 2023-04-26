АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Утечка из Кремля документально подтвердила опасения Эстонии

Обнародованные документы о планах кремлевской администрации по вмешательству во внутренние дела стран Балтии подтверждают агрессивные намерения России, против которой можно бороться только полной консолидацией сил, пишет публицист и преподаватель Андрей Кузичкин.
Конечно, я не могу поручиться за достоверность опубликованных материалов, потому что утечка документов под грифом «секретно» из недр администрации президента – это акт государственной измены, который на сегодняшний день в России наказывается вплоть до пожизненного лишения свободы.
Возможно, мы имеем дело с очередной специальной информационно-психологической операцией российских спецслужб. Ее цель очевидна - запугивание населения стран Балтии и дестабилизация внутриполитической ситуации. С другой стороны, оглашённые планы очень похожи на правду, потому что целиком и полностью соответствуют «Концепции внешней политики России», утверждённой указом Владимира Путина 31 марта 2023 г.
Документ содержит перечень целей, задач и направлений деятельности российских органов власти, включая разведывательные структуры, по продвижению интересов России за рубежом и превращению страны в крупный мировой центр геополитического влияния. Из Концепции следует, что этим планам мешают именно «недружественные» государства, в число которых входят Эстония, Латвия и Литва. В документе эти страны конкретно не поименованы, но их присутствие прочитывается в каждой строке.
А задачи Россия ставит вполне конкретные. Первый блок - это защита прав соотечественников, проживающих за рубежом: «мониторинг недружественных действий в отношении российских граждан и организаций за рубежом; развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и оказание им всесторонней поддержки; содействие консолидации конструктивно настроенных по отношению к России соотечественников, проживающих за рубежом». По сути, речь идёт о формировании «пятой колонны» из граждан России в странах Запада.
Второй блок – продвижение русской культуры: «усиление значимости России в мировом гуманитарном пространстве, укрепление позиций русского языка в мире; противодействие кампании русофобии, проводимой недружественными иностранными государствами; распространение информации о вкладе СССР в победу над нацистской Германией». Обратите внимание: многонациональная Россия озабочена только статусом русского языка.
Третий блок – борьба с Западом невоенными средствами: «принятие политико-дипломатических и иных мер, направленных на противодействие политике недружественных государств; снижение уровня и нейтрализации угроз безопасности России со стороны недружественных европейских государств, Организации Североатлантического договора, Европейского союза и Совета Европы; создание условий для прекращения недружественных действий европейских государств и их объединений, полного отказа этих государств и их объединений от антироссийского курса (в том числе от вмешательства во внутренние дела России), а также для их перехода к долгосрочной политике добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией».
Последний тезис как раз служит концентратом всей внешней политики России в отношении стран Балтии, включая Эстонию: «создание условий для прекращения недружественных действий европейских государств и их отказ от антироссийского курса». Убрать словесную шелуху, и проступает сермяжный смысл: «Не хотите дружить с нами? Заставим!»
По сути, в официальном документе речь идет о силовом принуждении стран Европы к изменению вектора отношений с Россией. Получается такой узаконенный терроризм на межгосударственном уровне. Арсенал же средств воздействия известен: подкуп представителей национальных элит и политиков; поощрение «полезных идиотов» и их псевдопацифистских акций; вмешательство в выборы и поддержка правых и левых популистов; применение «мягкой силы» в виде культурных и гуманитарных проектов («Тотальный диктант», организация гастролей российских исполнителей и театральных коллективов); возбуждение вражды и ненависти местных русскоязычных сообществ в отношении политики национальных государств проживания (движение в защиту памятников советской оккупации); использование социальных сетей для распространения нарративов российской пропаганды.
Эстония в полной мере столкнулась со всеми этими проявлениями российской информационно-психологической агрессии. Мне кажется, что не на все вызовы Эстонским государством были даны адекватные ответы: влияние российской пропаганды на местных русскоязычных жителей остаётся критически высоким. Но ограничение возможностей граждан России влиять на внутреннюю политику страны через механизмы выборов - мера, хотя и вынужденная, абсолютно справедливая.
Цель Кремля ясна и понятна: разрушение единства Европы и НАТО с последующим возведением на их обломках терема «русской цивилизации». Ответ Запада на эти планы должен быть предельно чётким и однозначным: консолидация, консолидация и еще раз – консолидация!