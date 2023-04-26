АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Утечка из Кремля документально подтвердила опасения Эстонии

Второй блок – продвижение русской культуры: «усиление значимости России в мировом гуманитарном пространстве, укрепление позиций русского языка в мире; противодействие кампании русофобии, проводимой недружественными иностранными государствами; распространение информации о вкладе СССР в победу над нацистской Германией». Обратите внимание: многонациональная Россия озабочена только статусом русского языка.

Третий блок – борьба с Западом невоенными средствами: «принятие политико-дипломатических и иных мер, направленных на противодействие политике недружественных государств; снижение уровня и нейтрализации угроз безопасности России со стороны недружественных европейских государств, Организации Североатлантического договора, Европейского союза и Совета Европы; создание условий для прекращения недружественных действий европейских государств и их объединений, полного отказа этих государств и их объединений от антироссийского курса (в том числе от вмешательства во внутренние дела России), а также для их перехода к долгосрочной политике добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией».

Последний тезис как раз служит концентратом всей внешней политики России в отношении стран Балтии, включая Эстонию: «создание условий для прекращения недружественных действий европейских государств и их отказ от антироссийского курса». Убрать словесную шелуху, и проступает сермяжный смысл: «Не хотите дружить с нами? Заставим!»

По сути, в официальном документе речь идет о силовом принуждении стран Европы к изменению вектора отношений с Россией. Получается такой узаконенный терроризм на межгосударственном уровне. Арсенал же средств воздействия известен: подкуп представителей национальных элит и политиков; поощрение «полезных идиотов» и их псевдопацифистских акций; вмешательство в выборы и поддержка правых и левых популистов; применение «мягкой силы» в виде культурных и гуманитарных проектов («Тотальный диктант», организация гастролей российских исполнителей и театральных коллективов); возбуждение вражды и ненависти местных русскоязычных сообществ в отношении политики национальных государств проживания (движение в защиту памятников советской оккупации); использование социальных сетей для распространения нарративов российской пропаганды.

Эстония в полной мере столкнулась со всеми этими проявлениями российской информационно-психологической агрессии. Мне кажется, что не на все вызовы Эстонским государством были даны адекватные ответы: влияние российской пропаганды на местных русскоязычных жителей остаётся критически высоким. Но ограничение возможностей граждан России влиять на внутреннюю политику страны через механизмы выборов - мера, хотя и вынужденная, абсолютно справедливая.