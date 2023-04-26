РАЙНЕР САКС ⟩ В Конгрессе США обнародованы предварительные условия завершения войны в Украине

Пока что это все еще проект решения Палаты представителей, а не официальная позиция, объясняет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Вчера в Вашингтоне члены Палаты представителей, как демократы, так и республиканцы, представили проект резолюции, в которой изложены политические условия для прекращения войны в Украине и восстановления мира. Самым важным из них является освобождение Украины в границах 1991 года. Кроме того, он направлен на обеспечение безопасности Украины путем интеграции в НАТО и другие международные организации.
Особо упоминается необходимость судебного преследования лиц, виновных в военных преступлениях на Украине. Он также направлен на то, чтобы заставить Россию заплатить за ущерб, причиненный ею Украине.
На данный момент это все еще проект резолюции Палаты представителей, а не выраженная официальная позиция. На презентации этого проекта присутствовал бывший президент Украины Виктор Ющенко, что свидетельствует о том, что пожелания Украины были в целом учтены при составлении этого документа.
Today, @RepJoeWilson, @RepCohen, @RepMarcyKaptur welcomed dozens of #Ukraine supporters to the Capitol to mark the introduction of the Ukrainian Victory Resolution. Special thanks to former President of Ukraine Yushchenko & @razomforukraine. pic.twitter.com/pIPHIo9UOu— Helsinki Commission (@HelsinkiComm) April 25, 2023
Поскольку в настоящее время ожидается начало украинского контрнаступления, этот шаг также можно рассматривать как четкое выражение политического давления на Россию, что свидетельствует о степени поддержки Украины со стороны США. Если такой документ будет официально оформлен, у США появится четко выраженная мирная инициатива, с помощью которой можно будет снова приступить к консолидации или созданию международной коалиции.
На данный момент эта инициатива еще не имеет такого статуса и силы, а по ходу процесса могут быть внесены коррективы и может произойти все, что угодно. Надо быть готовым, что наверняка найдутся члены Конгресса, которые не поддержат такой подход. Однако один вывод все же можно сделать: США точно не поддержат предоставление Украине членства на саммите НАТО в Вильнюсе - это произойдет в будущем, когда будет достигнут мир.
На международном поле вчера появились слухи о том, что Южная Африка рассматривает возможность выхода из Международного уголовного суда, поскольку суд ранее выдал ордер на арест президента России. На данный момент кажется, что этого не произойдет, но это была бы, возможно, первая значительная дипломатическая победа России с начала войны. Но не значительная.