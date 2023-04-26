РАЙНЕР САКС ⟩ В Конгрессе США обнародованы предварительные условия завершения войны в Украине

Вчера в Вашингтоне члены Палаты представителей, как демократы, так и республиканцы, представили проект резолюции, в которой изложены политические условия для прекращения войны в Украине и восстановления мира. Самым важным из них является освобождение Украины в границах 1991 года. Кроме того, он направлен на обеспечение безопасности Украины путем интеграции в НАТО и другие международные организации.

Особо упоминается необходимость судебного преследования лиц, виновных в военных преступлениях на Украине. Он также направлен на то, чтобы заставить Россию заплатить за ущерб, причиненный ею Украине.

На данный момент это все еще проект резолюции Палаты представителей, а не выраженная официальная позиция. На презентации этого проекта присутствовал бывший президент Украины Виктор Ющенко, что свидетельствует о том, что пожелания Украины были в целом учтены при составлении этого документа.

Today, @RepJoeWilson, @RepCohen, @RepMarcyKaptur welcomed dozens of #Ukraine supporters to the Capitol to mark the introduction of the Ukrainian Victory Resolution. Special thanks to former President of Ukraine Yushchenko & @razomforukraine. pic.twitter.com/pIPHIo9UOu — Helsinki Commission (@HelsinkiComm) April 25, 2023