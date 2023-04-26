Евгений Криштафович ⟩ На месте преступника Путина я бы бросил ответственных за провал в Эстонии в окопы

Все, что мы можем прочитать в украденных из Москвы стратегических документах, КаПо последовательно излагало в своих публичных ежегодных отчетах начиная с 2004 года. Там были поименно названы лица, продвигавшие в Эстонии путинскую повестку, подробно описаны формы этого влияния, а также перечислены приоритетные для Москвы темы: образование, СМИ и работа с теми, кого Лубянка придумала называть здесь «российскими соотечественниками».

Однако, документ, который проливает свет на цели политики влияния путинской администрации в странах Балтии, на сегодняшний день – в ситуации развязанной войны России против Украины – является уже устаревшим.

После 24 февраля 2022 года агентам Кремля стало сложно «выстраивать отношения с прагматично настроенными представителями элиты», когда вход в посольство России физически оцеплен металлическими заграждениями, на которые каждый день неравнодушные граждане вешают новые плакаты, сообщающие, что Путин – убийца детей, которого разыскивает Международный Уголовный Суд в Гааге.

Выстроенная за эти годы сеть сотрудничества почти вся провалена. Улицы, названные именами советских палачей – переименованы, памятники, на которых было написано, что Красная армия являлась освободительной – демонтированы, тотальный диктант отменен, а за появление на улице с георгиевской лентой можно получить нехилый такой штраф за оправдание военной агрессии.

Особо впечатлительные граждане даже записались в Кайтселийт. Российские телеканалы отключены. Все школы в стране перейдут на эстонский язык обучения. Самых активных провокаторов полиция высылает из страны, аннулируя их виды на жительство.

С такими стремительными изменениями, как те, что случились за последний год, очевидно, планы РФ никак не согласуются. Наверное, ответственные за эстонское направление чиновники президентской администрации и представители спецслужб пишут сейчас новые планы, в надежде, что Путин не сократит их всех за провал работы и не отправит искупать свою бездарность на фронте.