Владимир Зеленский впервые с начала войны поговорил с Си Цзиньпином. Почему это важно

«Считаю, что этот звонок, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений», - написал Зеленский в Twitter.

Позже стало известно, что послом Украины в Китае назначили Павла Рябикина, указ о его назначении подписал Зеленский. Ранее Рябикин занимал должность министра стратегических отраслей.

Пекин заявил, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны, пишет агентство AFP.

Телефонный контакт лидеров Украины и Китая ожидался сразу после трехдневного визита руководителя КНР в Москву, где он провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

О том, что Си Цзиньпин планирует впервые с начала войны на Украине поговорить с президентом Зеленским, еще до визита в Москву сообщала Wall Street Journal.

Визит состоялся 20-22 марта. В конце марта Financial Times писала, что ЕС пытается склонить Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским. Источник издания говорил, что интерес Китая к мирному урегулированию в Украине следует считать положительным сигналом.

Сам Зеленский в интервью газете Yomiuri Shimbun в марте рассказывал, что направил по дипломатическим каналам предложение о проведении переговоров с председателем КНР. В начале апреля лидер Китая заявил, что готов поговорить с президентом Украины.