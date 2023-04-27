Чт, 27.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Удручающая тенденция: в апреле воры оставили полсотни человек без велосипедов

, репортер Tartu Postimees
Facebook Twitter
Comments
На велопарковке на улице Кююни рядом с Ратушной площадью в Тарту все велосипеды вчера были пристегнуты должным образом.
На велопарковке на улице Кююни рядом с Ратушной площадью в Тарту все велосипеды вчера были пристегнуты должным образом. Фото: Kristjan Teedema

В этом году в Тарту уже украдено более полусотни двухколесных транспортных средств, среди которых велосипеды, самокаты и электросамокаты. Воры орудуют повсюду: от сараев и лестничных клеток до общественных велосипедных парков, - описал деятельность воров Тайво Роси, руководитель информационной группы Тартуского отделения полиции.

Нет ничего удивительного в том, что весной активизируются велосипедные воры. Однако год от года их ловкость и искусность, к сожалению, растет. Например, пару дней назад полиция разместила в социальных сетях видеозапись наглого вора, которому понадобилось всего несколько минут, чтобы средь бела дня и у всех на виду украсть два пристегнутых электросамоката с парковки торгового центра.

Резкий рост

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх