Удручающая тенденция: в апреле воры оставили полсотни человек без велосипедов

В этом году в Тарту уже украдено более полусотни двухколесных транспортных средств, среди которых велосипеды, самокаты и электросамокаты. Воры орудуют повсюду: от сараев и лестничных клеток до общественных велосипедных парков, - описал деятельность воров Тайво Роси, руководитель информационной группы Тартуского отделения полиции.
Нет ничего удивительного в том, что весной активизируются велосипедные воры. Однако год от года их ловкость и искусность, к сожалению, растет. Например, пару дней назад полиция разместила в социальных сетях видеозапись наглого вора, которому понадобилось всего несколько минут, чтобы средь бела дня и у всех на виду украсть два пристегнутых электросамоката с парковки торгового центра.
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