Удручающая тенденция: в апреле воры оставили полсотни человек без велосипедов

Нет ничего удивительного в том, что весной активизируются велосипедные воры. Однако год от года их ловкость и искусность, к сожалению, растет. Например, пару дней назад полиция разместила в социальных сетях видеозапись наглого вора, которому понадобилось всего несколько минут, чтобы средь бела дня и у всех на виду украсть два пристегнутых электросамоката с парковки торгового центра.