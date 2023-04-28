Обнародованные документы из Управления делами президента РФ, свидетельствуют об агрессивных планах в отношении стран Балтии. Мероприятия не ограничиваются помехами для НАТО, ослаблению демократии, но и содержат рекомендации по использованию культуры в пропаганде Кремля. Rus.Postimees выяснил у таллиннцев, может ли культура быть оружием, и как на это реагировать.
ВИДЕО ⟩ «Запретить можно, а как агрессию воспринимать нельзя»: таллиннцы об использовании русской культуры Кремлем
Подавляющее большинство респондентов согласны с мнением, что культура может быть агрессивной и использоваться в качестве оружия, но это недопустимо для цивилизованной страны.
Может ли культура восприниматься как оружие агрессии или защиты?
Дэмиен: Все зависит от уровня агрессии руководителя страны. Я не думаю, что обычные люди будут серьезно использовать культуру как оружие. Но если это возможно, то использование культуры в агрессивных целях недопустимо. Это очень плохо, очень грустно. Культуру надо использовать по назначению.
Андрус: В данное время, если посмотреть на весь мир, все может быть и оружием агрессии, и оружием защиты. Я принимаю любую культуру, и если чувствую, что культура агрессивна - не принимаю.
Зоя: Как можно считать культуру за агрессию? Пушкина, Достоевского, Чайковского, Рахманинова? Я не знаю, как это можно. Ну, запретить можно, а как агрессию воспринимать нельзя.
Николь: Зачем все это делать агрессивно, если можно спокойно, мирно решать все вопросы. И решать не через культуру. Культура у каждого своя, и не нужно из культуры делать поле боя.
Эрик: Культура не может восприниматься как оружие. Этого не может быть.
Виолетта: Культура может быть спором, но оружием быть не может. Вряд ли получится. Например, русский язык. Кто говорил на русском он так и будет говорить. Да, он выучит дополнительно эстонский, английский, еще какой-то, но в семье все останется, как и было. Родители, дети будут продолжать семейные традиции.
Лилия: Знаете, у нас в нашем мире все может быть. Я считаю, что это совершенно неправильно.
Роман: Культуру как оружие и используют. Оружием может все быть. И слова могут быть оружием и действия людей могут быть оружием, да и само оружие является оружием. Оружие - понятие масштабное. Но я не вижу культуру в виде оружия. Это важная составляющая в жизни каждого человека. Многие живут культурой, ценят ее, и у всех она разная.
Димитрий: Есть такое. Может такое быть, что культура становится оружием. Но надо не поддерживать такие вещи. Нельзя сотрудничать с агрессией.
Дмитрий: Культура оружием быть не может. Оружием может быть пропаганда. Но пропаганда - это не культура, а анитикультура. Настоящая культура как раз противостоит по сути своей агрессии и как оружие использовано быть не может. Культура противостоит варварству, вот что я хочу сказать. Варварство - это оружие, а культура это то, что варварству противостоит.
Станислава: Для меня это сложный вопрос, потому что я человек безграмотный. Но то что сейчас вокруг распущенность, это вы сами видите. Посмотрите что происходит. К чему мы приходим, если с детства уже агрессия, малые детки агрессивны, ругаются и кричат.
Можно ли на агрессивную культуру воздействовать агрессивным способом?
Зоя: Ну, смотря на что воздействовать. Нет ничего однозначного, что вот тут только белое, а тут черное. Есть хорошие запреты, а есть плохие запреты.
Дмитрий: Есть древнее изречение, которое принадлежит одному из отцов Восточной церкви, но я сейчас не помню кому именно, но звучит оно так: «Не лечите зла злом».
Пийа: Агрессивную культуру надо запрещать. Обязательно надо запрещать.
Эрик: Если начать запрещать, то люди будут чувствовать, что их ограничивают. Это приносит дискомфорт, потому что люди будут чувствовать рамки. Лучше этого не делать. Тогда все будут спокойно себя ощущать, чувствовать себя свободными в своей стране.
Лилия: Как противостоять? Мыслить надо, думать надо, развиваться самому надо, чтобы понимать, что мешает в жизни, а что помогает. Просто надо жить по заповедям. В заповедях христианских что говорится? Говорится, что добро порождает добро, а зло порождает зло. Поэтому я за добро.
Станислава: Просто по-доброму говорить. Пояснять, что так агрессивно нельзя. Больше внимания обращать всех на то, где эта агрессия происходит.
Георг: Каждая агрессивная культура создает себя сама. Очень репрессивными методами менять ее нельзя. Но каким-то медленным образом можно немного изменить.