ВИДЕО ⟩ «Запретить можно, а как агрессию воспринимать нельзя»: таллиннцы об использовании русской культуры Кремлем

Лилия. Фото: Денис Антонов

Лилия: Знаете, у нас в нашем мире все может быть. Я считаю, что это совершенно неправильно.

Роман. Фото: Денис Антонов

Роман: Культуру как оружие и используют. Оружием может все быть. И слова могут быть оружием и действия людей могут быть оружием, да и само оружие является оружием. Оружие - понятие масштабное. Но я не вижу культуру в виде оружия. Это важная составляющая в жизни каждого человека. Многие живут культурой, ценят ее, и у всех она разная.

Димитрий. Фото: Денис Антонов

Димитрий: Есть такое. Может такое быть, что культура становится оружием. Но надо не поддерживать такие вещи. Нельзя сотрудничать с агрессией.

Дмитрий. Фото: Денис Антонов

Дмитрий: Культура оружием быть не может. Оружием может быть пропаганда. Но пропаганда - это не культура, а анитикультура. Настоящая культура как раз противостоит по сути своей агрессии и как оружие использовано быть не может. Культура противостоит варварству, вот что я хочу сказать. Варварство - это оружие, а культура это то, что варварству противостоит.

Станислава. Фото: Денис Антонов

Станислава: Для меня это сложный вопрос, потому что я человек безграмотный. Но то что сейчас вокруг распущенность, это вы сами видите. Посмотрите что происходит. К чему мы приходим, если с детства уже агрессия, малые детки агрессивны, ругаются и кричат.

Можно ли на агрессивную культуру воздействовать агрессивным способом?

Зоя. Фото: Денис Антонов