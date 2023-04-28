«Пустите, там мой сын». Как лагерная смена украинского подростка в России растянулась на полгода

Кошка Белка появилась в доме за время отсутствия Богдана Фото: BBC

Ольга, уже сидя рядом со своим сыном, затрудняется дать ответ на вопрос, почему возвращение Богдана превратилось в долгий и болезненный процесс длиной в полгода.

«Говорили, что детей там держат как политических заложников, но я в это не очень верю: они бы тогда просто их не отдавали. Может, это из-за того, что на этих детей финансирование шло бешеное? Или думали, что они [россияне] обратно сюда придут? - рассуждает Ольга. - Я столько раз думала, почему так долго? Ну переправьте этих детей, возможностей много. Довезите до Белгорода и скажите родителям: станьте перед российской границей, дети пройдут - и поверьте, все родители двинулись бы на эту границу запросто. Но вы же видите, забрать [ребенка] очень тяжело».

Корреспонденты российских государственных каналов, описывая многомесячные мытарства застрявших в российских здравницах детей и их родителей, часто утверждают в своих репортажах: дети не горят желанием возвращаться на родину, да и их матери, дай им волю, с удовольствием остались бы в России.

Для Ольги, уроженки России, гражданки Украины, говорящей на русском языке, пять месяцев жизни в оккупированной Балаклее, опыт общения с российской бюрократической машиной и затянувшийся «отдых» сына стали факторами, сильно изменившими ее отношение к Российской Федерации.

«Раньше я говорила, что мне все равно, Россия или Украина - лишь бы не трогали, лишь бы тишина была. Сейчас я хочу, чтобы была Украина и тишина», - говорит она.

«В какой бы жопе ни была Украина, я лучше буду тут выгребать. Чтобы была Россия тут - не хочу… Они здесь не нужны. Им не нужны люди, им нужны только земли», - говорит Ольга Усик. Повторной оккупации, по ее словам, она готова сопротивляться лично: «Это первый раз они гуляючи сюда зашли. Сейчас уже такого не будет. Люди пойдут обычные с вилами. Это первый раз растерялись. А сейчас уже всё. Люди понимают, что это полный абзац».

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