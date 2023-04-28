Глава МИД: российскую агрессию нельзя воспринимать как повседневную рутину

В рамках визита министры встретились с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщила пресс-служба МИД. По словам Цахкна, важно, чтобы западные страны не уставали поддерживать Украину и не воспринимали продолжающуюся больше года борьбу украинцев с российской агрессией как повседневную рутину.

«Каждую минуту украинцы проливают кровь за нашу общую свободу, а мы должны всесторонне поддерживать Украину. Украине срочно нужны боеприпасы. По инициативе Эстонии ЕС решил пожертвовать Украине миллион снарядов калибра 155 мм. Правительство Эстонии приняло решение о передаче эстонской доли этой программы еще на прошлой неделе, я призываю к тому же все остальные страны ЕС», - сказал Цахкна.

Он заверил, что Эстония готова всесторонне поддерживать Украину на переговорах о вступлении. «Позиция Эстонии и наших союзников та же, что и в начале войны - Украина должна выиграть войну, а мы, западные страны, не должны уставать от поддержки Украины. Для европейской безопасности экзистенциально важно, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС», - сказал Цахкна. Он также подчеркнул, что Эстония полностью поддерживает создание международного специального трибунала, который позволил бы привлечь российское руководство к ответственности за совершенное в Украине преступление агрессии.

В рамках визита министры также посетили торговый порт Одессы, один из крупнейших пунктов экспорта в Украине. «Российская агрессия, препятствующая экспорту украинского зерна и продуктов питания, существенно сократила обеспеченность продуктами питания и увеличивает голод и человеческие страдания по всему миру», - отметил Цахкна.

Министры также приняли участие в Одесском форуме по восстановлению, где Цахкна представил желание Эстонии провести в 2025 году конференцию по восстановлению Украины в Таллинне, что подчеркнуло бы важность международного сотрудничества в восстановлении Украины. Министры также посетили центральную площадь Одессы, которая в начале этого года была включена в список мирового наследия ЮНЕСКО.