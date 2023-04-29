Интервью ⟩ «Я хотела показать динамичную современную Россию, которая все-таки захлопывается». Режиссер из Эстонии задумала портрет, а написала реквием

«Последний реликт». Паломнические практики памяти царской семьи - часть повседневности Екатеринбурга. Фото: Baltic Film Production

- Поясните, пожалуйста.

- Ну, тогда ведь выборы 2018 года приближались. И в Екатеринбурге у многих была уверенность, что Путин должен сам, по-хорошему уйти. Было много сил в городе, которые на этой волне пытались о себе заявить. Мой польский оператор, впервые попавший в Россию с моим проектом, говорил: «Я никогда не думал, что русские так любят демонстрации!» Было такое чувство, что люди ищут что-то. Потом это пошло на убыль. Последнее, что я снимала, было шествие за Навального в 2018 году. И такой энергетики там уже не было.

- Как вам удавалось договориться о съемках не только протестных акций, но и парадов с участием силовиков?

- Я сейчас вспоминаю все это и думаю: «Вот я молодец!» Муж говорит, что я и с мертвым могу договориться! Раз с церковью удавалось, чтоб нас пускали. Но с каждым приездом ощущалось, что люди все больше боятся брать на себя ответственность. Даже с хором, который в фильме поет, было так. Я его случайно услышала и восхитилась. Мы побежали договариваться, они с радостью, все отлично. Только условились о съемке – бежит взмыленный администратор: нам не разрешают так, надо через министерство согласовывать. Ну, мы и писали официальные письма от эстонской фирмы…

«Последний реликт». Бал кадетов военного училища. Фото: Baltic Film Production

- Не напрягались, что фирма эстонская?