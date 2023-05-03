Больная тема ⟩ Геи на войне. Как украинское общество преодолевает гомофобию

Сегодня в Украине воюют сотни людей, чья сексуальная ориентация отличается от традиционной. Во многих гей-парах на фронт ушли оба партнера. В условиях, когда каждый день может стать для человека последним, представители украинского ЛГБТ-сообщества требуют от государства признать их права. Rus.Postimees исследовал, как в условиях войны за выживание общество избавляется от предрассудков.
Виктор Пилипенко, позывной «Француз», стал первым открытым геем в ВСУ. В своем посте в Facebook он тогда написал: «Никто не должен вести существование получеловека, тем более если он не совершил преступления против другого и ничем не ограничил права и свободы другого человека. Никто не должен жить без достоинства, за которое мы все боролись на Майдане против мракобесия и на этой войне против империи лжи».
«В армии геев нет» - это миф
Виктор Пилипенко воевал с 2014 года в батальоне «Донбасс». Первое время сослуживцы не знали о его ориентации. Пилипенко ее скрывал, но к 2018 году он созрел для открытого признания.
Сразу после каминг-аута Пилипенко дал интервью для «Украинской правды». «Я был и стрелком, и санитаром – людей не хватало. А в это время в тылу бегали лоботрясы и били тех, кто слабее – феминисток и геев», - сказал он журналисту.
- А почему «Француз»?
- Я по специальности переводчик английского и французского. Это была моя армейская кликуха еще когда я строчку служил.
- Ты еще до войны служил в армии?
- Да, это как раз был период, когда я влюбился в своего первого парня. Он был гетеросексуален, и для него это был еще больший шок, чем для меня. Для меня это был очень трудный период в жизни. Я тогда психанул, бросил университет, ушел в армию...