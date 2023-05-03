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Больная тема ⟩ Геи на войне. Как украинское общество преодолевает гомофобию
Антонина Романова - боец ВСУ-трансгендер, в довоенной жизни - режиссер Фото: Facebook lgbtmilitary Фото: Facebook
Анастасия Тидо
, журналист
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Сегодня в Украине воюют сотни людей, чья сексуальная ориентация отличается от традиционной. Во многих гей-парах на фронт ушли оба партнера. В условиях, когда каждый день может стать для человека последним, представители украинского ЛГБТ-сообщества требуют от государства признать их права. Rus.Postimees исследовал, как в условиях войны за выживание общество избавляется от предрассудков.

Виктор Пилипенко, позывной «Француз», стал первым открытым геем в ВСУ. В своем посте в Facebook он тогда написал: «Никто не должен вести существование получеловека, тем более если он не совершил преступления против другого и ничем не ограничил права и свободы другого человека. Никто не должен жить без достоинства, за которое мы все боролись на Майдане против мракобесия и на этой войне против империи лжи».

Переводчик с английского и французского, боец ВСУ Виктор Пилипенко.
Переводчик с английского и французского, боец ВСУ Виктор Пилипенко. Фото: Facebook

«В армии геев нет» - это миф

Виктор Пилипенко воевал с 2014 года в батальоне «Донбасс». Первое время сослуживцы не знали о его ориентации. Пилипенко ее скрывал, но к 2018 году он созрел для открытого признания.

Сразу после каминг-аута Пилипенко дал интервью для «Украинской правды». «Я был и стрелком, и санитаром – людей не хватало. А в это время в тылу бегали лоботрясы и били тех, кто слабее – феминисток и геев», - сказал он журналисту.

- А почему «Француз»?

- Я по специальности переводчик английского и французского. Это была моя армейская кликуха еще когда я строчку служил.

- Ты еще до войны служил в армии?

- Да, это как раз был период, когда я влюбился в своего первого парня. Он был гетеросексуален, и для него это был еще больший шок, чем для меня. Для меня это был очень трудный период в жизни. Я тогда психанул, бросил университет, ушел в армию...

Пилипенко - один из создателей организации «Украинские военные ЛГБТ за равные права». Сегодня в нее входит 175 мужчин-геев, 25 женщин и 4 трансгендера.

В организации считают, что на самом деле количество геев в армии гораздо больше – от 50 до 100 тысяч, ведь ВСУ – это срез общества, а в обществе по статистике от 5 до 10% представителей ЛГБТ.

Российская пропаганда уделяет очень много внимания бойцам ВСУ-геям, настаивая, что гомосексуальность является неким признаком «испорченности» украинской армии.

Заголовки российских СМИ сообщают о ВСУ: «какая страна, такие и ветераны», «армия геев», «повальный гомосексуализм в ВСУ» и прочее.

Виктор Пилипенко глазами российского онлайн-издания.
Виктор Пилипенко глазами российского онлайн-издания. Фото: скриншот

Общий с россиянами образ мысли

На четвертый день российского вторжения - 28 февраля 2022 г. - Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Для Украины этот путь будет означать приведение своего законодательства к нормам, принятым в ЕС.

Одним из вопросов, который может вызвать сложности, связано с отношением общества к сексуальным меньшинствам. Традиционно украинское общество отличалось довольно высокой степенью гомофобии.

До начала полномасштабной войны правозащитные организации фиксировали ежегодно не менее сотни преступлений, вероятно совершенных на почве нетерпимости к представителям ЛГБТ. Точно определить цифру сложно. 

Хотя в Уголовном кодексе есть статья 161, предусматривающая ответственность за нарушение равенства прав граждан на почве расовой, религиозной или иной принадлежности, многие правозащитники отмечают, что фактически преступления на почве нетерпимости квалифицируют по иным статьям. 

В украинский парламент четыре раза вносили законопроекты о запрете «гей-пропаганды» по российскому образцу. Правда, три из них были внесены еще при президенте Викторе Януковиче, в 2012 году.

Четвертый законопроект о «гей-пропаганде» был инициирован в 2020 году. Он предусматривал административную ответственность за «пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма». Законопроект был снят с рассмотрения в 2021 году. 

В условиях войны общество взрослеет

Хотя до запрета «гей-пропаганды» не дошло, украинские власти и часть общества пока не созрели до предоставления меньшинствам равных с гетеросексуальными гражданами прав. 

«Социум призывает нас всех отправить на фронт, только вот ошибочка - мы уже там. Мы уже там есть, нас там немало. Мы не лучше и не хуже других», - говорит военнослужащий-гей Мыкола Будерацкий в ролике о геях в армии.

Эти фильмы организация снимает для того, чтобы рассказать соотечественникам, что иная сексуальная ориентация не делает человека неполноценным.  

Война носит в жизнь всего общества новые обстоятельства: каждый человек, а особенно военнослужащий, может в любой момент погибнуть. При этом у гей-партнеров нет возможности воспользоваться правами супруга: их могут не пустить к раненому, не выдадут тело партнера, они не могут наследовать имущество без завещания. 

Никуда не делась и бытовая нетерпимость. Недавно матери одного из военных Павла Лагоды угрожали сжечь дом из-за сексуальной ориентации сына. Павел служит вместе со своим партнером в ВСУ и недавно они обручились, что стало поводом для травли.

Показательно, что этот случай широко освещали в СМИ и он вызвал возмущение в обществе. По мнению гей-сообщества Украины, это говорит о происходящих изменениях в общественном сознании. Люди все-таки становятся толерантнее. 

Павел Лагода с партнером, оба служат сейчас в ВСУ. 
Павел Лагода с партнером, оба служат сейчас в ВСУ. Фото: Facebook

Российская агрессия поставила украинское общество перед однозначным выбором – победить или исчезнуть навсегда. Борьба за выживание в свою очередь ускорила многие процессы, которые в мирных условиях занимают десятилетия.

Представитель организации «Украинские военные ЛГБТ», менеджер по коммуникациям Максим Потапович рассказал Rus.Postimees, что за 5-6 лет Украина демонстрирует огромный прогресс в вопросах прав сексуальных меньшинств. 

«Согласно социологическому исследованию, заказанному нашим сообществом в 2022 году 58% украинцев относятся положительно или нейтрально к ЛГБТ-сообществу. В 2016 году этот показатель составлял около 33%», - говорит Потапович.

Он также отметил, что в прошедшем в 2021 году в Киеве марше равенства «КиевПрайд» участвовало около 10 тысяч человек и при этом обошлось без эксцессов. По словам Потаповича полиции не пришлось вмешиваться и защищать участников марша, хотя в прежние годы нападений вполне можно было ожидать.  

Боец ВСУ-член организации «Военные ВСУ ЛГБТ за равные права». 
Боец ВСУ-член организации «Военные ВСУ ЛГБТ за равные права». Фото: Facebook

По мнению Потаповича, на меняющиеся настроения в обществе влияет несколько факторов. Во-первых, украинцы понимают, что Евросоюз - это не только история о благосостоянии, это история о ценностях и равных правах.

Особенно это понимание сегодня подчеркивает сильнейшая гомофобия российского общества и политики РФ. «Украинцы все больше осознают, что свободный народ свободен и от дискриминации. Все его члены должны быть равны», - говорит Потапович.  

Также влияет на общественное мнение самоотверженность членов ЛГБТ-сообщества, которые воюют, гибнут, получают ранения так же, как их гетеросексуальные соотечественники. Все видят, что ориентация никак не сказывается ни на партиотизме, ни на личных качествах бойца, ни на его готовности защищать свою страну. 

Например, военнослужащие Иван и Николай познакомились на фронте. Николай потерял в бою руку и сегодня занимается обучением молодых бойцов, а Иван по-прежнему остается на фронте. На странице в сети Facebook Иван написал, что хотел бы заключить настоящий брак с любимым человеком.

«Мы рассказали родителям и даже познакомились с ними. Родители приняли нас в гости как настоящую семью – тепло и с радостью. Сейчас у нас общая цель – закончить эту войну, вернуться домой, строить дом, семью и наше счастье. Мы хотим детей, официальный брак и быть вместе всю жизнь».

Совместный солдатский жетон бойцов Ивана и Николая с девизом «Свободный выбор свободных людей», позывные «Позитифф» и «Кажан». 
Совместный солдатский жетон бойцов Ивана и Николая с девизом «Свободный выбор свободных людей», позывные «Позитифф» и «Кажан». Фото: Facebook

На вопрос Rus.Postimees о том, где сегодня больше бытовой гомофобии - среди гражданских или в армии, Потапович пояснил, что в армии геям сложнее по ряду причин. Во-первых, в мирной жизни люди реже высказывают свое отношение к ним, даже если относятся плохо. 

«Если же говорить об армии, то это довольно патриархальная среда, маскулинная, я бы сказал. Это само по себе нормально - это все-таки армия, - объяснил Потапович. - Но в этой среде стычки на почве гомофобии более вероятны».

Потапович при этом отметил, что в последние годы Вооруженные силы много делают для того, чтобы гомофобия не была нормой. Сильно изменилось отношение к ней военных командиров. Сегодня конфликты между бойцами на почве гомофобии резко пресекаются. 

Насколько украинское общество готово стать терпимее, станет понятно совсем скоро. Сегодня в Верховную раду Украины уже внесен законопроект №9103 «Об институте регистрируемых партнерств», который предусматривает возможность регистрации партнерства для однополых и разнополых пар.

За этот законопроект было собрано более 25 тысяч подписей граждан, в пользу законопроекта выступили 44 общественные организации. Общество ждет от президента Украины Владимира Зеленского публичной поддержки законопроекта, что стало бы сигналом для жителей Украины, что страна готова отказаться от устаревщших предрассудков и уважает права человека.  

Права ЛГБТ в ЕС

Права ЛГБТ в Европейском Союзе защищены договорами и законами Европейского Союза (ЕС). Однополые сексуальные отношения являются законными во всех государствах-членах ЕС, а дискриминация в сфере занятости запрещена с 2000 года.

Однополые браки легализованы в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Португалии, Словении, Испании и Швеции.

В Италии, Чехии, Эстонии существуют иные регистрируемые формы союзов. В Литве и Латвии существует конституционный запрет на иные формы союзов, кроме союза мужчины и женщины. 

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