Больная тема ⟩ Геи на войне. Как украинское общество преодолевает гомофобию

- А почему «Француз»?

- Я по специальности переводчик английского и французского. Это была моя армейская кликуха еще когда я строчку служил.

- Ты еще до войны служил в армии?

- Да, это как раз был период, когда я влюбился в своего первого парня. Он был гетеросексуален, и для него это был еще больший шок, чем для меня. Для меня это был очень трудный период в жизни. Я тогда психанул, бросил университет, ушел в армию...