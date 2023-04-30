Волостной старейшина об убийстве на школьном стадионе: все местные жители в шоке

«Ровно такие мысли, как в случае любой подобной трагедии. Никаких других мыслей это вызвать не может», - ответил Сиэм на вопрос Postimees, какие мысли вызвал у него инцидент.

Он добавил, что волость Раазику всегда была очень безопасным местом для жизни. «Поэтому такое событие было крайне неожиданным. Обстоятельства, почему произошло такое событие, будут установлены полицией в ходе производства. Но волость в целом, конечно, в шоке из-за произошедшего. Это было неожиданно для всех», - сказал он.

Насколько известно Postimees, убитый молодой человек был родом из Кехра, и умер он в результате ножевого ранения в шею.

Трагедия на школьном стадионе

Сегодня, 30 апреля, полиция задержала 18-летнего молодого человека, который подозревается в нанесении смертельных ранений 19-летнему молодому человеку.

В 00.14 в Центр тревоги поступило сообщение, что на школьном стадионе в волости Арукюла в Харьюмаа находятся молодой человек без сознания и раненая девушка.

Прибывшие на место медики констатировали смерть 19-летнего юноши. 17-летнюю девушку доставили в больницу на скорой помощи, ее жизни ничего не угрожает.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Мадиса Аллака, по предварительным данным ножевые ранения получили 19-летний молодой человек и 17-летняя девушка.

«По предварительной информации, на школьном стадионе находились пятеро знакомых друг другу молодых людей. Когда прибыл полицейский патруль, на стадионе находились четверо молодых людей - один тяжелораненый юноша и одна раненая девушка, а также двое молодых людей, которые пытались сами оказать первую помощь тяжелораненому юноше, пока не приехали медики. К сожалению, раны молодого человека были настолько серьезными, что он скончался на месте», - сказал Аллак.

18-летнего подозреваемого - того самого пятого человека из компании - патруль с собакой обнаружил в 00.32 в нескольких улицах от стадиона.

«Молодой человек был пьян и не подчинялся приказам полиции, и для его задержания пришлось применить силу», - сказал Аллак.