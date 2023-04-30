Фото ⟩ Расправа на школьном стадионе: на место трагедии несут цветы и свечи

Сегодня в волости Раазику в поселке Арукюла 18-летний молодой человек убил 19-летнего юношу, раненую 17-летнюю девушку увезли на машине скорой помощи в больницу.
Из-за трагедии на школьной стадион несут цветы и свечи.
Сегодня, 30 апреля, полиция задержала 18-летнего молодого человека, который подозревается в нанесении смертельных ранений 19-летнему молодому человеку.
В 00.14 в Центр тревоги поступило сообщение, что на школьном стадионе в волости Арукюла в Харьюмаа находятся молодой человек без сознания и раненая девушка.
Прибывшие на место медики констатировали смерть 19-летнего юноши. 17-летнюю девушку доставили в больницу на скорой помощи, ее жизни ничего не угрожает.
По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Мадиса Аллака, по предварительным данным ножевые ранения получили 19-летний молодой человек и 17-летняя девушка.
18-летнего подозреваемого патруль с собакой обнаружил в 00.32 в нескольких улицах от стадиона.
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