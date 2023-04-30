Фото ⟩ Расправа на школьном стадионе: на место трагедии несут цветы и свечи

Из-за трагедии на школьной стадион несут цветы и свечи.

Сегодня, 30 апреля, полиция задержала 18-летнего молодого человека, который подозревается в нанесении смертельных ранений 19-летнему молодому человеку.

В 00.14 в Центр тревоги поступило сообщение, что на школьном стадионе в волости Арукюла в Харьюмаа находятся молодой человек без сознания и раненая девушка.

Прибывшие на место медики констатировали смерть 19-летнего юноши. 17-летнюю девушку доставили в больницу на скорой помощи, ее жизни ничего не угрожает.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Мадиса Аллака, по предварительным данным ножевые ранения получили 19-летний молодой человек и 17-летняя девушка.

18-летнего подозреваемого патруль с собакой обнаружил в 00.32 в нескольких улицах от стадиона.