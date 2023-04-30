Резня на школьном стадионе: юноша скончался на месте, девушку увезли на скорой

Сегодня в полночь в 00.14 в Центр тревоги поступило сообщение, что на школьном стадионе в волости Арукюла в Харьюмаа находятся молодой человек без сознания и раненая девушка.

Прибывшие на место медики констатировали смерть 19-летнего юноши. 17-летнюю девушку доставили в больницу на скорой помощи, ее жизни ничего не угрожает.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Мадиса Аллака, по предварительным данным ножевые ранения получили 19-летний молодой человек и 17-летняя девушка.

«По предварительной информации, на школьном стадионе находились пятеро знакомых друг другу молодых людей. Когда прибыл полицейский патруль, на стадионе находились четверо молодых людей - один тяжелораненый юноша и одна раненая девушка, а также двое молодых людей, которые пытались сами оказать первую помощь тяжелораненому юноше, пока не приехали медики. К сожалению, раны молодого человека были настолько серьезными, что он скончался на месте», - сказал Аллак.

18-летнего подозреваемого - того самого пятого человека из компании - патруль с собакой обнаружил в 00.32 в нескольких улицах от стадиона.

«Молодой человек был пьян и не подчинялся приказам полиции, и для его задержания пришлось применить силу», - сказал Аллак.