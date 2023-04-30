Польша направляет дополнительные войска на границу с Калиниградской областью

Польша усиливает контроль за границей с Калининградской областью и «восстанавливает» присутствие военных на северо-востоке страны. Об этом сообщил глава правительства Матеуш Моравецкий во время визита в приграничный город Бартошицы.

Премьер добавил, что в регионе будет размещено «самое современное вооружение».

«Вдоль всей пограничной полосы мы будем строить физические и электронные заградительные средства. Это так называемая периметрия. Также мы будем усиливать присутствие Пограничной стражи и всех остальных служб. Это уже сделано, но мы будем продолжать этот процесс», - заявил премьер-министр.

18 апреля в МВД республики объявили о начале возведения т.н. электронного барьер - речь идет о системы камер круглосуточного наблюдения и датчиков движения протяжённостью около 200 км.

«Я уверен, что это будет самая надежно охраняемая граница ЕС», – заявил на пресс-конференции глава ведомства Мариуш Каминский.

Как сообщают польские СМИ, на строительство планируется потратить более 373 млн злотых (80 млн евро).

На этой неделе в лесу в центральной части Польши, вдалеке от границы, были найдены обломки неопознанного «воздушного военного объекта». Радиостанция RMF утверждала, что это были фрагменты ракеты класса «воздух-земля» с надписями на кириллице. Это же СМИ сообщило, что объект обнаружили во время испытаний польской системы ПВО.