Погода в Арукюла в воскресенье днем показывает свою истерическую сторону, награждая случайных прохожих то проливным дождем, то ярким солнечным светом, но люди, кажется, не замечают этого - общество в шоке. В маленьком поселке Арукюла ничего не происходит, а тут такое жестокое кровопролитие.
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Местные жители Арукюла: между погибшим молодым человеком и нападавшим была длительная ссора
У молодежи в Арукюла есть два места сбора: железнодорожная станция и новенький школьный стадион, на котором также есть удобный навес, чтобы посидеть и попить пива в дождливые дни. Так вот, именно на стадионе собрались люди в прошлую субботу вечером. Алкоголь явно сыграл свою роль в этом сборище, и можно предположить, что именно поэтому все стало так плохо.
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