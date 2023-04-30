Местные жители Арукюла: между погибшим молодым человеком и нападавшим была длительная ссора

У молодежи в Арукюла есть два места сбора: железнодорожная станция и новенький школьный стадион, на котором также есть удобный навес, чтобы посидеть и попить пива в дождливые дни. Так вот, именно на стадионе собрались люди в прошлую субботу вечером. Алкоголь явно сыграл свою роль в этом сборище, и можно предположить, что именно поэтому все стало так плохо.