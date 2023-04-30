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Местные жители Арукюла: между погибшим молодым человеком и нападавшим была длительная ссора

Тийна Лаура Киммель
, журналист
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Именно под этим навесом произошло жестокое поножовщина. На одной из скамеек еще виднелись следы крови.
Именно под этим навесом произошло жестокое поножовщина. На одной из скамеек еще виднелись следы крови. Фото: Eero Vabamägi

Погода в Арукюла в воскресенье днем показывает свою истерическую сторону, награждая случайных прохожих то проливным дождем, то ярким солнечным светом, но люди, кажется, не замечают этого - общество в шоке. В маленьком поселке Арукюла ничего не происходит, а тут такое жестокое кровопролитие.

У молодежи в Арукюла есть два места сбора: железнодорожная станция и новенький школьный стадион, на котором также есть удобный навес, чтобы посидеть и попить пива в дождливые дни. Так вот, именно на стадионе собрались люди в прошлую субботу вечером. Алкоголь явно сыграл свою роль в этом сборище, и можно предположить, что именно поэтому все стало так плохо.

В воскресенье днем на стадион пришли два местных парня, по всей видимости, ровесники погибшего, потрясенные жестоким событием. Каарел, более разговорчивый из них, сказал, что он не понимает, почему молодые люди так жестоко нападают друг на друга.

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