С 2007 года Россия наращивала сеть русских культурных центров Фонда «Русский мир». Их появилось сотни на всех континентах. Rus.Postimees проанализировал список этих учреждений и выяснил, что далеко не все центры «Русского мира» - очевидные культурные или образовательные организации, некоторые могут иметь совсем иные цели.

Недавно были обнародованы секретные документы о планах России в странах Балтии. Rus.Postimees писал, что документы раскрывают планы по расширению культурного и языкового влияния России и укреплению прокремлевских политических организаций.