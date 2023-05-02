С 2007 года Россия наращивала сеть русских культурных центров Фонда «Русский мир». Их появилось сотни на всех континентах. Rus.Postimees проанализировал список этих учреждений и выяснил, что далеко не все центры «Русского мира» - очевидные культурные или образовательные организации, некоторые могут иметь совсем иные цели. 

Недавно были обнародованы секретные документы о планах России в странах Балтии. Rus.Postimees писал, что документы раскрывают планы по расширению культурного и языкового влияния России и укреплению прокремлевских политических организаций. 

Несмотря на гриф «секретно», наличие таких планов ни для кого не являются секретом. Россия сама не скрывает ни своих целей, ни активного применения «мягкой силы», то есть влияния через культурные связи. 

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