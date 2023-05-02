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АРТО ААС ⟩ Нызывать сумму зарплаты перед собеседованием – плохое правило

Арто Аас
, руководитель Центрального союза работодателей
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Арто Аас.
Арто Аас. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Это еще одно подкравшееся дополнение к регулированию, которое ограничивает свободное предпринимательство, комментирует недавно принятый закон руководитель Центрального союза работодателей Арто Аас.

24 апреля была принята директива Евросоюза, которая повышает прозрачность заработной платы – а именно, работодатели в будущем должны раскрывать сумму зарплаты перед собеседованием при приеме на работу.

Мы скептически относимся к этой инициативе, потому что вместо какого-либо решения, работодатели видят в этом новые обязательства. ​Это еще одно подкравшееся дополнение к регулированию, которое ограничивает свободное предпринимательство.

Работодатели предпочитают рыночное саморегулирование. В Эстонии обостряется нехватка рабочей силы, поскольку ежегодно на рынке труда не хватает тысяч работников. Это означает, что работодатели работают над тем, чтобы нанимать и удерживать хороших людей.

Если раскрытие заработной платы будет коммерчески выгодной и укрепит бренд работодателя, эта практика будет добровольно принята компаниями. Государство не должно быть злым родителем в регулировании каждой детали.

Мы надеемся, что при установлении правил будут учтены возможности эстонских предприятий и местные условия. А именно, некоторая часть причин разрыва в заработной плате в Эстонии известна, однако большая – нет. Поэтому следует выявить причины разрыва в оплате труда и решить коренную проблему, а не наказывать предприятия еще одним обязательством, влияние которого сомнительно.

Работодатели, естественно, не одобряют гендерную и прочие дискриминации. Это уже запрещено действующим законодательством. Когда дело доходит до оплаты, учитываются навыки и знания сотрудника, а также ценность, которую он создает для организации.

Из данных о зарплате нельзя автоматически сделать вывод о том, что в компании существует дискриминация. Хотя человеческое любопытство заглянуть в кошелек соседа понятно, удовлетворение любопытства не должно быть целью раскрытия. Так же, как мы не ожидаем, что предприятия будут раскрывать содержание всех других затрат или договоров.

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